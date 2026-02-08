창간 80주년 경향신문

경주서 산불 2건 잇따라 발생···헬기 34등 투입 진화 총력

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경북 경주에서 지난 7일 밤 시간대 산불 2건이 잇따라 발생하면서 산림당국이 진화 작업에 총력을 기울이고 있다.

8일 산림청·경북소방본부에 따르면, 이날 7시16일 일출과 동시에 경주시 문무대왕면 입천리 야산과 양남면 신대리 야산에서 각각 발생한 불을 끄기 위해 헬기 34대 등이 투입됐다.

문무대왕면 산불은 전날 오후 9시40분쯤, 양남면 산불은 전날 오후 9시32분 발생했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경주서 산불 2건 잇따라 발생···헬기 34등 투입 진화 총력

입력 2026.02.08 08:45

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

산림당국이 지난 7일 경북 경주시 문무대왕면에서 발생한 산불을 진화하고 있다. 산림청 제공

산림당국이 지난 7일 경북 경주시 문무대왕면에서 발생한 산불을 진화하고 있다. 산림청 제공

경북 경주에서 지난 7일 밤 시간대 산불 2건이 잇따라 발생하면서 산림당국이 진화 작업에 총력을 기울이고 있다.

8일 산림청·경북소방본부에 따르면, 이날 7시16일 일출과 동시에 경주시 문무대왕면 입천리 야산과 양남면 신대리 야산에서 각각 발생한 불을 끄기 위해 헬기 34대 등이 투입됐다.

문무대왕면 산불은 전날 오후 9시40분쯤, 양남면 산불은 전날 오후 9시32분 발생했다. 8일 오전 6시30분 기준 진화율은 각각 60%와 94%로 집계됐다.

문무대왕면에서 발생한 산불의 경우 현장에 초속 4.3ｍ의 강한 바람이 불고 있어 진화에 어려움을 겪고 있다. 양남면 산불의 발화지점은 경주 월성원전 국가산업단지까지 직선거리가 7~8㎞쯤 떨어져 있다.

산림당국은 현재 양남면 산불의 진행 방향이 월성원전 국가산단으로 향하지는 않을 것으로 예상하면서도, 만일의 경우에 대비해 대응책을 마련하고 있다. 당국은 이날 오전 5시30분을 기해 산불대응 1단계를 발령했다.

이와 별도로 소방당국은 전날 오후 10시11분쯤 이들 지역에 소방대응 1단계를 내렸다. 경주시는 산불 인접 마을에 대피 명령을 내렸다. 이날 오전 7시 기준 주민 106명이 대피했으며, 이중 13명은 귀가했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글