전북 순창 18.6㎝ 적설···한파까지 덮쳐 곳곳 '꽁꽁'

경향신문

전북 전역에 밤사이 많은 눈이 내리면서 산간 도로와 바닷길이 잇따라 통제되고 있다.

군산~개야도 등 5개 항로의 여객선 운항이 중단됐고 어선 2958척은 대피를 마쳤다.

전북도 관계자는 "서해안을 중심으로 많은 눈이 집중되고 있다"며 "신속한 제설과 함께 홀몸 어르신 등 취약계층 안전 관리에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

전북 순창 18.6㎝ 적설···한파까지 덮쳐 곳곳 '꽁꽁'

입력 2026.02.08 08:48

수정 2026.02.08 13:37

전북 지역에 폭설이 내린 8일 오전, 순창군 복흥면 일대에서 제설 차량이 쉴 새 없이 눈을 치우며 도로를 확보하고 있다. 이날 순창 복흥은 19.3㎝의 적설량을 기록하며 도내에서 가장 많은 눈이 쌓였다. 순창군 제공

전북 지역에 폭설이 내린 8일 오전, 순창군 복흥면 일대에서 제설 차량이 쉴 새 없이 눈을 치우며 도로를 확보하고 있다. 이날 순창 복흥은 19.3㎝의 적설량을 기록하며 도내에서 가장 많은 눈이 쌓였다. 순창군 제공

전북 지역에 밤사이 많은 눈이 내리면서 농가 시설물이 붕괴하고 교통이 통제되는 등 피해가 잇따르고 있다. 한파까지 겹치며 도민 생활 불편도 이어지고 있다.

8일 전북도 재난안전대책본부에 따르면 이날 오후 1시 기준 주요 지점 적설량은 순창 복흥 18.6㎝, 고창 16.3㎝, 정읍 13.0㎝, 부안 10.5㎝ 등으로 집계됐다. 서해안과 남부 내륙을 중심으로 짧은 시간에 많은 눈이 집중됐다.

시설물 피해도 발생했다. 고창군 성내면에서는 비닐하우스 9동이 눈 무게를 견디지 못하고 파손됐다. 한파 영향으로 수도계량기 동파 사고도 누적 179건 접수됐다. 이날 아침 최저기온은 장수 영하 9.8도, 진안 영하 9.0도, 전주 영하 7.1도 등 도내 전역이 영하권을 보였다.

기상 상황이 다소 소강상태에 접어들면서 오전 한때 임시 통제됐던 고창 지역 3개 도로 구간은 오전 11시 해제됐다. 다만 상시 통제 구간인 지방도 737호선 등 7개 노선 29.7㎞는 여전히 차량 통행이 제한되고 있다. 군산공항 항공편 일부도 결항했고 국립·도립공원 탐방로 49개 구간이 전면 통제됐다. 군산~개야도 등 5개 항로 여객선 운항이 중단됐으며 어선 2958척이 인근 항구로 대피했다.

전북도는 이날 오후 1시 비상 1단계를 해제하고 상시 대비 체제로 전환했다.

전북도 관계자는 “결빙 구간 제설을 지속하고 비닐하우스와 노후 건축물 등 적설 취약 시설물의 눈 털기 안내를 강화하겠다”고 말했다.

