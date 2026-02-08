국경 넘는 캠퍼스 외교···세종서 한·중·일 청년 머리 맞댄다

고려대 세종캠퍼스 등 ‘청년대사 프로그램’ 개최

고려대 세종캠퍼스 세종RISE사업단은 한중일협력사무국, 세종시와 함께 오는 13일까지 ‘2026년 청년대사 프로그램’을 공동 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 프로그램은 2013년 출범 이후 올해로 12회를 맞은 한중일협력사무국의 대표적인 청년 국제교류 사업으로, 그동안 한·중·일 3국 청년 간 상호 이해 증진과 협력 기반 구축에 기여해왔다.

올해 프로그램은 ‘국경을 넘어, 한중일 협력의 공동 미래를 만들다’를 주제로 진행되며 한국·중국·일본의 학부 및 대학원생 48명이 참여한다. 참가자들은 강연과 토론, 팀 프로젝트, 현장 체험 등 다양한 프로그램을 통해 교류를 이어간다.

특히 지속가능발전목표(SDGs)와 경제협력, 인구·고령화, 인공지능 및 사이버보안, 문화·교육·청년 교류 등 한중일 3국이 공동으로 직면한 주요 현안을 중심으로 팀별 정책 제안을 준비한다.

이번 프로그램에서는 학생들의 정책 제안이 개최 도시의 특성과 보다 자연스럽게 연계될 수 있도록 팀별 정책 제안 가이드라인에 ‘세종시 연계 항목’을 참고 요소로 포함했다. 이에 따라 참가자들은 정책 아이디어를 구체화하는 과정에서 세종시를 행정·정책 중심 도시로서의 특성과 어떻게 연결할 수 있을지를 함께 살펴보게 된다.

정책 제안 발표에서는 세종시와의 연계성 역시 하나의 참고 요소로 고려된다. 참가 학생들은 각 팀의 주제에 맞춰 세종시의 정책 환경이나 국제협력 가능성을 자유롭게 탐색하고 반영할 수 있다.

고려대 세종RISE사업단 관계자는 “이번 한·중·일 청년대사 프로그램을 계기로 세종시를 중심으로 국제 청년 교류와 정책 학습의 기반을 확장해 나가겠다”며 “지역과 글로벌을 연결하는 실질적인 RISE 성과를 지속적으로 창출할 계획”이라고 말했다.