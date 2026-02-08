부산 전체 대기질 한 눈에··· “야외활동 계획에 참고하세요”

부산시 보건환경연구원(연구원)은 대기질 상태를 쉽고 직관적으로 볼 수 있는 ‘지역별 상세 대기질 예측 지도 서비스’를 운영한다고 8일 밝혔다.

연구원에 따르면 그동안 대기환경 정보는 부산 지역 곳곳의 32개 측정소 관측 자료에 의존해 제공됐다. 이 때문에 측정소와 거리가 먼 지역에 거주하는 시민들은 거주지 인근의 정확한 공기질 정보를 파악하는 데 어려움을 겪을 수 밖에 없었다.

이번에 도입된 서비스는 부산 전역을 가로·세로 1㎞ 크기의 격자크기로 나눴기 때문에 어느 동네든 빠짐없이 대기질을 확인할 수 있다는 게 장점이다. 여기에 ‘3일 간의 공기 예보’를 통해 3일간 시간대별 대기질 변화를 예측해 제공한다. 시민이 나들이나 야외활동 등 계획을 세우는 데 활용할 수 있도록 했다. 또 시민이 쉽게 알 수 있도록 ▲좋음(파랑) ▲보통(초록)▲나쁨(노랑) ▲매우 나쁨(빨강)으로 대기질을 표시한다.

지역별 상세 대기질 예측지도는 보건환경연구원 정보공개시스템 ‘환경정보–대기환경–대기질 예측지도’ 메뉴를 통해 누구나 이용할 수 있다.

이용주 부산시 보건환경연구원장은 “별도의 신규 시스템 구축이 아닌, 기존 관측 자료와 예측 기술을 적극 활용하고, 직원 공동 연구를 통해 자체 개발한 성과”라며, “생활밀착형 대기질 정보를 제공해 건강 관리와 야외 활동 계획에 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.