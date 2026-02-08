경기도, 설 연휴 기간 특별교통대책기간 운영···시외버스 증차·철도 심야 연장 운행

경기도가 오는 13일부터 18일까지 6일간을 설 연휴 특별교통대책기간으로 정하고 시외버스 증차, 도로정보 실시간 안내, 긴급도로 복구 체계 구축 등 대응에 나선다.

경기도는 대중교통 수송능력 확대, 교통량 분산, 교통편의 증진, 교통안전 관리 강화, 대설 발생시 대응대책 추진 등 5개 추진과제를 마련했다고 8일 밝혔다.

경기도는 시외버스의 경우 4개 권역에 38개 노선을 대상으로 82대를 증차하고 운행 횟수를 129회 증회한다. 시내·마을버스는 필요시 시군 자체 실정에 맞춰 막차 1시간 연장 운행 등 탄력적으로 운영한다. 설 연휴 수요가 증가하는 터미널 등 교통시설 주변에 대한 택시 운행을 독려할 예정이다.

경기도 관할 철도노선인 ‘의정부 경전철, 7호선(부천구간), 하남선, 별내선’은 오는 17일부터 18일까지 2일간 익일 오전 1시까지 심야 연장운행한다.

주요 고속도로·국도의 상습 지·정체 구간은 도로전광판(VMS) 36대를 통해 우회 정보 및 나들목 진입조절 정보를 실시간으로 제공해 교통량을 분산할 예정이다.

경부·영동·서해안 고속도로 등 5개 주요 고속도로는 정체 발생시 지방도 311호선 등 주변 13개 구간의 우회도로를 안내하고, 국도 1·3·39호선 등 9개 국도에 대해서는 지방도 309호선 등 주변 14개 구간 우회도로를 안내할 예정이다.

귀성객의 이동 편의 및 안전 운행을 위해 15개 시·군의 지방도·국지도·교량을 대상으로 노면배수 기능 확보와 교량 내 이물질 제거 등 도로정비를 추진한다.

또 대설 발생시 도-시군 간 연락망을 통해 버스 우회운행 등 운행현황을 신속히 파악하고, 경기버스정보앱 등을 통해 실시간으로 운행정보를 제공할 계획이다.

윤태완 경기도 교통국장은 “설 연휴 고향을 찾는 도민들이 안전하게 설 명절을 보낼 수 있도록 교통대책 추진에 최선을 다하겠다”며 “사고없는 안전한 연휴를 보낼 수 있도록 안전운행과 교통법규 준수에 적극 동참해달라”고 당부했다.