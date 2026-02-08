화천군, 대학생 거주비 지원금 확대···월 50만 원→60만 원

강원 화천군 인재육성재단(이사장 최문순 군수)은 오는 12일부터 27일까지 ‘2026학년도 1학기 지역인재 지원 대상자 신청’을 접수한다고 8일 밝혔다.

올해부터는 국내 대학 신입생과 재학생을 대상으로 한 거주공간 지원금 한도를 기존 월 50만 원에서 60만 원으로 확대했다.

세계 100대 대학 입학생과 재학생을 위한 기숙사비 지원 제도를 도입하기로 했다.

이에 따라 해당 학생들이 학교 기본형 기숙사 비용을 지원받을 수 있게 됐다.

부모 또는 실질 보호자가 화천군에 주민등록을 하고, 3년 이상 실거주한 경우 소득 수준과 관계없이 지역인재 지원을 신청할 수 있다.

선발된 학생에게는 국가장학금과 교내 장학금을 제외한 등록금 실 납입액 전액이 지원된다.

성적 기준은 대학 신입생의 경우 첫 학기만 적용되지 않는다.

재학생은 직전 학기 평점 2.5 이상(4.5 만점 기준)이면 전액 지원 대상이 된다.

다만 세계 100대 대학 재학생의 경우 부모의 소득세 납부 규모에 따라 특별지원금이 차등 지급된다.

이밖에 화천군 인재육성재단은 대학생뿐 아니라 사회 진출을 준비하는 지역 고등학교 3학년생에 대한 지원도 강화하기로 했다.

직업위탁교육생이나 기업 현장 실습생에게 진로 장려금 명목으로 매달 최대 50만 원 한도에서 월세 실비 100%를 지원한다.

최문순 화천군수는 “학생들이 경제적 부담 없이 학업에 전념할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”라고 말했다.