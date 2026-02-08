다카이치 사나에 일본 총리가 국민 신임 확보를 명분으로 치르는 중의원 선거(총선) 투표가 8일 오전 7시부터 시작됐다.

이번 총선은 지난해 10월 취임한 다카이치 총리가 정기국회 첫날인 지난달 23일 중의원을 전격 해산하면서 실시됐다. 일본에서 정기국회 첫날 중의원 해산은 1966년 이후 60년 만이며, 2월 총선은 1990년 이후 36년 만이다.

중의원 전체 의석수는 지역구 289석과 비례대표 176석을 합쳐 465석이며, 총 1284명이 출마했다.

집권 자민당 총재인 다카이치 총리는 여당이 과반 의석을 확보하는 것을 목표로 제시했다. 자민당과 연립 여당인 일본유신회가 합쳐 233석 이상을 얻으면 목표를 달성하게 된다. 다만 해산 이전에도 양당 의석수가 이미 233석이었던 만큼, 실제 목표는 그 이상이라는 분석이 나온다.

일본 주요 언론은 자민당이 다카이치 총리의 높은 인기에 힘입어 압승할 가능성이 크다고 전망하고 있다. 요미우리신문은 지난 3∼5일 여론조사를 바탕으로 자민당이 기존 198석에서 크게 늘어난 261석, 이른바 ‘절대 안정 다수’를 노릴 수 있다고 전했다. 여기에 유신회 의석수를 더할 경우, 개헌안 발의선이자 참의원에서 부결된 법안을 재의결할 수 있는 310석에 이를 가능성도 있는 것으로 분석됐다.

예상대로 여당이 압승할 경우 다카이치 총리는 안정적인 정권 기반을 바탕으로 기존 정책 추진에 속도를 낼 것으로 보인다.

다만 이날 일본 서북부 지역을 중심으로 폭설이 내리고 수험 시즌과 겹치면서 투표율이 낮아질 수 있다는 우려도 제기된다. 투표는 오후 8시에 마감되며, 이후 곧바로 개표가 진행된다.

여당이 승리하면 다카이치 총리는 이달 18일쯤 소집될 것으로 알려진 특별국회에서 총리로 재선출돼 새 내각을 출범시킬 전망이다.