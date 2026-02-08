서울시, 서울사랑상품권 1000억원 조기 발행···네이버페이로도 구매

서울시는 광역 서울사랑상품권의 올해 발행 예정액 1500억원 중 1000억원을 오는 11일부터 조기 발행한다고 8일 밝혔다.

광역 서울사랑상품권은 서울시 모든 자치구에 소재한 서울사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다. 시는 올해부터 서울사랑상품권을 더 쉽게 살 수 있도록 ‘찜페이’ 기능과 네이버페이(Npay) 결제를 새로 도입했다.

찜페이는 발행일에 결제 대금이 부족해도 먼저 ‘찜(예약)’해 상품권을 확보한 뒤, 최대 60일 이내 결제하면 구매가 확정된다. 또한 별도 설정 없이 보유한 Npay 머니 잔액으로도 상품권을 구매할 수 있다.

시는 동시 접속자가 한꺼번에 몰리지 않도록 출생 연도(주민등록번호 둘째 자리)에 따라 ‘짝수’는 오전 10시~오후 2시, ‘홀수’는 오후 3시~오후 7시로 나눠 상품권을 구매할 수 있게 했다.

발행 금액은 오전·오후 각 500억원씩 총 1000억 원이다. 오후 7시 이후 판매 가능 금액이 남아 있다면 출생 연도와 관계없이 누구나 구매할 수 있다.

서울사랑상품권은 5% 할인된 가격으로 1인당 월 30만원까지 구매할 수 있다. 보유 한도와 선물받기 한도는 100만원이다. 구매일로부터 5년 이내 사용할 수 있고, 현금(계좌이체)으로 구매한 경우, 상품권 금액의 60% 이상 사용했다면 잔액을 환불받을 수 있다. 신용카드로 상품권을 구매하면 잔액 환불과 선물하기가 불가하다.

아울러 시는 더 빠르고 편리하게 상품권을 살 수 있도록 ‘서울페이플러스(서울Pay+)’ 앱을 사전에 내려받아 회원가입 할 것을 당부했다. 계좌이체 또는 카드 결제를 위해 계좌 등을 미리 등록하면 상품권 구매 시간을 단축할 수 있다고 설명했다.

이해선 서울시 민생노동국장은 “지속하는 고환율과 내수 침체로 소상공인과 시민들의 어려움이 커지고, 체감경기도 그 어느 때보다 위축된 상황”이라며 “이번 광역 상품권 조기 발행으로 시민의 장바구니 물가 부담을 덜고 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화에 보탬이 되기를 기대한다”고 말했다.