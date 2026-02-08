창간 80주년 경향신문

[속보] 조국 "민주당, 합당 입장 2월13일까지 결정해달라...답변 없으면 합당 없는 걸로"

경향신문

[속보] 조국 "민주당, 합당 입장 2월13일까지 결정해달라...답변 없으면 합당 없는 걸로"

입력 2026.02.08 11:26

수정 2026.02.08 12:06

조국 조국혁신당 대표가 8일 국회에서 합당 관련 기자회견을 열고 있다. 한수빈 기자

조국 조국혁신당 대표가 8일 국회에서 합당 관련 기자회견을 열고 있다. 한수빈 기자

조국 조국혁신당 대표가 8일 더불어민주당을 향해 “2월13일 전까지 (합당에 관한) 민주당의 공식 입장을 결정해 달라”며 “2월13일까지 공식적이고 공개적인 답변이 없으면, 혁신당은 합당은 없는 것으로 하겠다”고 말했다.

조 대표는 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “국민 실망이 크고 양당 당원들의 상처가 깊다. 현 상황이 계속되어서는 안된다”며 이같이 말했다.

조 대표는 2월13일을 마지노선으로 정한 데 대해 “이런 논의가 벌써 3주째 되는 것 같다”며 “조속히 정리하지 않으면 안된다”고 말했다. 그는 “이런 상태로 설 연휴를 맞이하게 되면 당원과 국민 모두의 실망감이 누적되고 확산될 것”이라며 “양당이 지방선거 준비를 각자 하고 있는 것에도 지장을 줄 것”이라고 말했다.

조 대표는 민주당에 “가야할 길을 명확히 선택해달라”며 “합당하지 않고 별도 정당으로 선거 연대를 이룰 것인지, 아니면 선거 연대도 하지 않을 것인지, 또는 하나의 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확하게 선택해 달라”고 밝혔다.

조 대표는 “조국혁신당 비전과 가치에 대한 태도를 밝혀달라”며 사회권 선진국 비전 수용 여부, 정치개혁 실천과 개헌 여부, 토지공개념에 대한 당의 입장을 밝힐 것도 요구했다.

