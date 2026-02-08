서울 성동구가 자치구 최초로 도입한 ‘산업안전기동대’가 산업재해 예방의 현장 지킴이로 자리매김하고 있다.

성동구는 산업안전기동대가 지난해 12월1일부터 올해 1월 말까지 소규모 사업장 160곳을 방문해 안전 점검을 했다고 8일 밝혔다.

기동대는 현장에서 1132건의 개선 사항을 발견해 안전보건 관리체계 구축, 위험 기계·기구 등 안전조치 등을 지도했다. 특히 중대재해처벌법 대응에 어려움을 겪는 소규모 사업장의 법적 의무 이행을 집중적으로 도왔다.

기동대는 사업주가 방대한 법적 준수 사항을 한눈에 파악할 수 있도록 자체 제작한 소규모 사업장 전용 ‘안전·보건 관리 점검표’를 활용했다. 점검 직후 해당 점검표를 사업장에 전달해, 사업주가 미흡한 점을 자발적으로 보완할 수 있도록 안내했다.

지역 산업 특성을 반영해 산재 고위험군인 용답동 일대 자동차 정비업(57개소), 성수동 일대 제조업(47개소) 등을 우선 점검했다. 사업 초기 기동대 방문을 단속이나 제재로 오해한 사업주 인식도 긍정적으로 변화했다.

구는 올해 관내 30인 미만 소규모 사업장 중 고위험군을 선별해 연간 800개소 이상을 점검할 계획이다. 정원오 성동구청장은 “산업재해의 62%가 30인 미만 사업장에서 발생하는 만큼, 지방정부 차원의 세밀하고 적극적인 관리가 필수적”이라고 말했다.