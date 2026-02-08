창간 80주년 경향신문

고려 숨결 품은 ‘서초역 향나무’, 서초구 제1호 향토유산 지정

본문 요약

서울 서초구는 약 900년의 역사를 지닌 지역의 상징 '서초역 향나무'를 지난 1월 29일 서초구 제1호 향토유산으로 공식 지정했다고 8일 밝혔다.

서초구는 이번 향토유산 지정을 계기로 서초역 향나무에 대한 체계적인 보호·관리 방안을 마련할 계획이다.

전성수 서초구청장은 "고려의 숨결을 간직한 서초역 향나무는 역사적 희소성과 상징성을 모두 갖춘 우리 구의 독보적인 자부심"이라고 밝혔다.

고려 숨결 품은 ‘서초역 향나무’, 서초구 제1호 향토유산 지정

입력 2026.02.08 11:40

  • 주영재 기자

지난 1월 29일 서울 서초구 제1호 향토유산으로 지정된 서초역 향나무의 모습. 서초구 제공

서울 서초구는 약 900년의 역사를 지닌 지역의 상징 ‘서초역 향나무’를 지난 1월 29일 서초구 제1호 향토유산으로 공식 지정했다고 8일 밝혔다.

서초구 향토유산은 국가나 서울특별시 지정문화재로 등록되지는 않았으나, 문화·자연·무형유산 중 보존·관리가 필요하다고 판단해 구청장이 지정하는 지역 고유의 자산을 뜻한다.

서초역 향나무는 높이 18m, 둘레 3.9m의 서울 최대·최고령 향나무이다. 1968년부터 서울시 보호수로 지정되어 자연 유산적 가치를 인정받았다.

오랜 세월을 견딘 생명력과 지역을 대표하는 상징성이 이번 지정의 핵심 사유다. 주민 공모 명칭인 ‘천년향’으로 친숙한 서초역 향나무는 지난해 10월 ‘아·태 사법정의 허브’의 상징물로 지정됐다.

과거 자연환경부터 현대 도심 생태계에 이르기까지 변화를 겪어 기후변화와 도시화에 따른 식물 생태 연구에서도 대체 불가능한 학술 자료로 높이 평가받는다.

서초구는 이번 향토유산 지정을 계기로 서초역 향나무에 대한 체계적인 보호·관리 방안을 마련할 계획이다. 전성수 서초구청장은 “고려의 숨결을 간직한 서초역 향나무는 역사적 희소성과 상징성을 모두 갖춘 우리 구의 독보적인 자부심”이라고 밝혔다.

댓글