북한, 제9차 당대회 “2월 하순 개최”…대미·대남 메시지 주목

북한 정치국 회의 열고 결정…구체 날짜는 미공개 지난 5년간 정책 성과 평가, 향후 5개년 계획 발표 과거처럼 당대회 기념하는 열병식도 개최할 가능성 대북제재위, 대북 인도적 사업 17개 제재 면제 승인

북한이 최상위 의사결정 기구인 노동당 제9차 대회를 2월 하순에 개최한다고 8일 밝혔다. 북한은 이번 당대회에서 향후 5년간 추진할 경제·국방 등 분야의 주요 정책을 발표할 것으로 전망된다. 아울러 대미·대남 기조도 밝힐 것으로 관측된다.

북한 노동당 중앙위원회 제8기 제27차 정치국은 지난 7일 회의를 열고 “노동당 제9차 대회를 2월 하순 혁명의 수도 평양에서 개최할 데 대한 결정서를 전원 찬성으로 채택했다”라고 노동신문이 이날 보도했다. 구체적인 날짜는 밝히지 않았다. 정치국 회의는 김정은 국무위원장이 지도했고 조용원 당 조직비서가 집행했다. 정치국은 당대회나 중앙위원회 전원회의가 열리지 않는 기간에 당의 사업을 조직·지도하는 기구이다.

정치국은 이날 9차 당대회 대표자 자격 심의, 집행부·주석단·서기부 구성안, 일정, 당대회에 제기될 문건 등의 안건도 가결했다. 이에 따라 9차 당대회 개최를 위한 실무 절차를 완료한 것으로 보인다. 당대회는 북한의 공식적인 최고 의사결정 기구이자 최대 정치 행사로 평가된다. 5년마다 한 번씩 개최한다. 북한은 2021년 1월 제8차 당대회를 열었다.

북한은 이번 제9차 당대회에서 제8차 당대회에서 제시한 경제·국방·사회 분야 정책 성과를 결산할 것으로 예상된다. 아울러 향후 5년 동안 추진할 주요 정책을 제시할 것으로 관측된다. 특히 국방 분야에서 핵무력이나 재래식 전력 강화와 관련해 어떤 내용이 담길지 주목된다. 대미·대미 메시지 등 향후 대외 정책 기조도 내놓을 것으로 전망된다. 북한은 이번 당대회를 마친 이후 이를 기념하는 열병식도 개최할 것으로 전망된다.

한편 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회는 최근 북한을 대상으로 한 17개 인도적 사업의 제재 면제를 결정한 것으로 알려졌다. 이들 사업은 지난해 상반기부터 제재 면제 승인 절차가 보류돼왔다. 대북제재위에 따르면 그간 제재 면제가 이뤄진 건 총 113건으로 가장 최근은 지난해 2월이다. 17개 사업 중 경기도와 비영리단체 등 국내 사업은 5개이다. 유엔아동기금(UNICEF)·세계보건기구(WHO)·유엔식량농업기구(FAO) 등 국제기구 8건, 미국 등 다른 국가의 민간단체는 4건이다.

이들 사업은 수년 전부터 면제를 받아 추진해오던 것이지만 북한은 호응하지는 않았다. 다만 대북제재위에서 미국의 영향력이 큰 만큼, 도널드 트럼프 행정부가 북한과의 대화 재개에 관심이 있다는 신호를 보낸 것이란 해석이 나온다. 한국 정부 고위 관계자는 지난 6일 “거창한 사안은 아니고 (북한과의 관계 진전을 위한) 단초가 될 수 있는 성의 차원 같은 것”이라고 말했다.