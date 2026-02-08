‘위장계열사’ 10년 넘게 운영하며 자료 허위제출···공정위, 김준기 DB그룹 회장 고발

공정거래위원회가 10년 넘게 ‘위장계열사’를 운영하고, 이를 은폐하기 위해 허위자료를 제출한 혐의로 김준기 DB그룹 회장을 검찰에 고발하기로 했다. DB 측은 총수 일가 사익 추구를 위해 의도적으로 재단 회사를 이용했다는 혐의도 받는다. 주병기 공정거래위원장 들어 첫번째 기업 총수 고발 사건이다.

공정위는 공시대상기업집단 등 지정을 위한 자료를 허위로 제출한 혐의로 김 회장을 검찰에 고발한다고 9일 밝혔다. 김 회장은 1999년 11월부터 동곡사회복지재단 및 그 산하회사 15개사를 소속현황을 누락시킨 혐의를 받는다.

공정위 조사 결과, DB 측은 최소 2010년부터 본격적으로 총수 일가의 지배력 유지와 사익을 위해 동곡재단 및 산하 회사를 활용하기 시작했다. 특히 2016년에는 재단 회사를 관리하는 직위를 설치하는 등 본격적으로 지배력을 행사했다.

DB는 2012년 재단 회사들로 거액의 대출을 받아 핵심계열사인 디비하이텍의 불필요한 부동산을 사들였다. 디비하이텍은 동일인의 지분율(23.9%)이 낮은 편이라 경영권 공격에 취약한 편이다. 총수의 지배력 유지를 위해 재단 회사들에 금융 리스크를 떠넘긴 셈이다.

재단 회사들은 2013년 DB의 대우일렉트로닉스 인수 시에 또 다른 계열사인 DB캐피탈로부터 무리한 대출을 받아 컨소시엄에 참여했다. 또 디비월드·디비메탈 등 계열사의 유상증자에 참여하는 식으로 금융 지원을 했다. 김준기 회장은 2021년 재단 회사로부터 220억원을 빌려 1년 뒤 상환하는 등 직접 거래 관계를 맺기도 했다.

총수 일가의 사익 추구를 위해 재단 회사를 의도적으로 활용하려 한 정황도 드러났다. 공정위에 따르면 DB 측은 개발 사업이 성공해 회장 일가 소유 토지의 가치가 크게 오르면 재단회사인 삼동흥산에 해당 토지를 넘겨 대규모 자금을 마련하려 했다. 이후 이 자금으로 코메 지분을 매입한 뒤 이를 DB월드에 매각하는 방식으로 추가 자금을 확보한다는 계획을 세웠다. DB 측은 이같은 거래가 이뤄져도 삼동흥산이 계열사가 아닌 만큼 부당 지원 등 법적 규제에서 자유로울 수 있을 것으로 판단했다.

공정위는 재단 회사들의 경영 방식이 독립 회사의 합리적 경영방식으로 보기 어렵다고 봤다. 재단 회사들은 DB 소속회사에 매출 대부분을 의존하고 있었다. 재단 협력회사 회장에 총수의 최측근인 DB김준기문화재단 감사를 앉히기도 했다.

DB 측은 해당 계열사를 내부 관리하면서 외부에 은폐하려 하기도 했다. DB그룹 측은 DB그룹 조직도에 동곡 재단 쪽 계열사만 점선으로 연결했다. 조직도에는 ‘자료는 그룹장에게만 배포하는 게 좋고, 관계사 배포 시에 ‘동곡재단’ 부분을 삭제하라’라고 표기했다.

공정위는 DB그룹이 ‘위장계열사’를 숨기기 위해 공시집단 등 지정을 위한 자료를 공정위에 허위로 제출했다고 봤다. 또 총수 일가의 이익을 위해 계열사를 부당하게 이용했다는 점에서 법 위반 정도가 중대하다고 보고 이 회장 개인을 고발키로 했다.

음잔디 공정위 기업집단관리과장은 “동일인 측의 지배적인 영향력 행사를 다수의 객관적 증거와 거래관계, 구체적인 정황 등을 종합적으로 고려하여 충분히 입증한 최초의 사례”라고 말했다.

이번 사례는 주병기 공정위원장 들어 총수 고발 첫 사례다. 지난해 8월 한기정 위원장 체제 당시 농심 신동원 회장을 자료 허위 제출 혐의로 고발한 이후 약 6개월 만이다. 공정위는 이번 제재와 별개로 김 회장에게 부당지원 및 사익편취 혐의를 적용할 수 있을지 검토하고 있다.

음 과장은 “김 회장이 따로 문건까지 만들어 보관한 점 등을 고려하면 (위장계열사 여부를) 모를 수 없었을 것”이라며 “다만 부당지원에 해당하려면 ‘상당히 유리한 조건’ 등의 요건에 해당해야 해 추가 확인이 필요하다”고 말했다.