1조4000억원 규모 ‘복지급여 28종’ 설 전에 푼다···생계·주거급여 등 13일 조기 지급

정부가 설 명절을 앞두고 취약계층의 경제적 부담을 덜기 위해 생계급여를 포함한 주요 복지급여를 정기 지급일(매월 20일)보다 일주일 앞당겨 지급한다.

보건복지부는 설 연휴 전인 오는 13일, 생계급여와 주거급여 등 총 28종의 복지급여를 조기 지급한다고 8일 밝혔다. 저소득층의 제수품 구입 등 명절 전 소비지출이 늘어나는 시기에 경제적 부담을 완화하고 안정적인 명절 준비를 돕기 위한 조치다.

이번 조기지급 대상은 보건복지부, 국토교통부, 성평등가족부, 재외동포청 등 4개 부처 소관 총 28종 급여다. 기초생활보장 생계급여, 주거급여, 장애수당 및 장애인연금, 한부모가족 아동양육비, 자립준비청년 자립수당, 사할린동포 지원 등이 포함된다.

지급 대상 규모는 생계급여 138만5571가구, 주거급여 147만3136가구, 한부모가족 지원 15만5000가구, 장애수당·장애인연금 79만5225명 등이다. 정부는 이번 조치를 통해 약 1조4000억원 규모의 복지급여가 풀릴 것으로 추산했다. 이를 통해 저소득층이 제수품 구입 등 명절 준비를 보다 안정적으로 할 수 있게 돕고, 지역 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 복지부는 수급자들이 지급 일정을 사전에 인지할 수 있도록 지자체와 협력해 문자 메시지, 유선 연락, 현장 방문 등을 통해 안내를 진행하고 있다고 밝혔다.

정은경 보건복지부 장관은 “이번 조기 지급이 설을 앞둔 취약계층의 경제적 부담을 조금이나마 덜고 따뜻한 명절을 보내는 데 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 국민 일상에 실질적인 도움이 되는 현장 체감형 복지 정책을 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.