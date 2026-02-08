창간 80주년 경향신문

대주자로 ‘월드시리즈 반지 3개’ 테렌스 고어 34세로 사망

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대주자로 ‘월드시리즈 반지 3개’ 테렌스 고어 34세로 사망

입력 2026.02.08 15:28

수정 2026.02.08 16:20

펼치기/접기

미국 메이저리그(MLB) 전문 대주자로 월드시리즈 우승 반지 3개를 받은 테런스 고어가 34세를 일기로 세상을 떠났다고 USA투데이와 ESPN 등 현지언론이 8일(현지시간) 보도했다. USA투데이는 사인을 두고 유족을 인용해 ‘수술 후 생긴 합병증’이라고 전했다.

고어는 조지아주에서 태어났다. 2011년 드래프트에서 캔자스시티 로열스에 지명됐다. 전체 순위 606위였다. 마이너리그 성적은 타율 0.237, 출루율 0.334였다. 홈런은 단 하나였다.

2014년 메이저리그에 데뷔해 전문 대주자로 8시즌을 뛰었다. 캔자스시티 로열스, 시카고 컵스, LA다저스, 애틀랜타 브레이브스, 뉴욕 메츠 등에서 뛰었다.

정규시즌 112경기와 포스트시즌 11경기에서 도루를 58회 시도 중 48회를 성공했다. 36득점을 했다. 그는 주로 팀이 경기 후반 1점 차로 뒤지거나 동점일 때 대주자로 나섰다. 타율은 0.216(85타석)을 기록했다. 2015년 캔자스시티, 2020년 LA다저스, 2021년 애틀랜타 브레이브스 선수로 뛰며 세 차례나 월드시리즈 우승 반지를 꼈다.

LA 다저스의 데이브 로버츠 감독은 ESPN에 “가슴이 아프다. 함께한 선수 중 가장 자신감 넘치는 도루 능력을 가진 선수였다”고 말했다. 벅 쇼월터 전 볼티모어 오리올스 감독 시절 캔자스시티 로열스와의 플레이오프 때 대주자로 나온 고어를 두고 “고어가 달릴 때는 완전히 다른 기어가 들어가는 듯했다. 던져서 잡겠다는 생각은 애초 포기해야 했다”고 말했다.

테렌스 고어 추모 이미지. 출처: MLB

테렌스 고어 추모 이미지. 출처: MLB

고어는 대주자로 남으려고 하지 않았다. 선발 선수가 되려고 늘 타격 연습을 했다. 그 꿈을 이루지는 못했다. 2022년 뉴욕 메츠에서 보낸 시즌을 마지막으로 더는 선수로 뛰지 않았다. 이후 플로리다주 파나마시티에서 유소년 야구 코치로 일했다. 유족은 부인 브리트니와 자녀 제인, 스카일린, 캠던이다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글