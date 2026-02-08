그림인 듯 아닌 듯…표현에서 우주를 보다

에텔 아드난·이성자·최병소…현대 추상화 거장들 직물·신문지 등 이용, 음양의 조화·우주 질서 탐구

그림인지, 아닌지 쉽게 구분되지 않는 작품들. 현대 추상화의 거장들은 이런 자신만의 흔적을 통해 우주를 좇았다.

서울 강남구 신사동에 나란히 위치한 외국계 갤러리인 화이트큐브 서울과 페로탕 서울에서는 세상을 떠난 국내·외 현대미술 작가들의 작품을 각자 조명하는 전시가 열리고 있다. 그림 같은 태피스트리(직물 공예품)나 신문지에 검은 선을 빼곡히 그은 작품 등 각자의 표현 속에서 우주를 떠올리게 한다.

화이트큐브의 ‘태양을 만나다’는 에텔 아드난(1925~2021)과 이성자(1918~2009)의 작품을 함께 선보이며 재해석하는 전시다. 아드난의 작품이 국내에서 전시되는 건 이번이 처음인데, 아드난과 이성자에게는 공통점이 있다. 레바논 출신의 아드난은 프랑스와 미국에서 유학한 뒤 고국으로 돌아왔지만 1975년 발발한 레바논 내전의 여파로 다시 프랑스 파리로 넘어가 정착했다. 이성자 또한 한국전쟁기이던 1951년 세 아들을 한국에 남겨둔 채 파리로 넘어가 활동했다.

전쟁의 상처를 입고 고향과 단절된 두 베테랑 작가의 서사를 연결하기 위함인지, 아드난이 실로 꿰맨 태피스트리와 실로 꿰맨 듯 그린 이성자의 그림이 전시장에 함께 하고 있다. 아드난의 태피스트리에 물감이 번진 듯한 부분을 자세히 살펴보면, 실로 일일이 꿰매서 한 표현이라는 걸 알게 된다. 함께 전시 중인 이성자의 그림은 가로·세로를 복잡하게 엉킨 선을 그려 실로 꿰맨 듯한 모습을 띤다.

두 작가의 작품은 표현뿐 아니라 내용에서도 비슷한 점이 있다. 원과 사각형 등 우주를 연상할만한 표현들이 두 작가의 작품에서 공통으로 등장한다. 이성자는 1995년부터 2008년까지 ‘우주 시대’ 연작을 만들기 시작했다. 그 이전 1960년대에도 이미 음양의 조화나 우주적 질서에 대해 탐구했던 사실이 작품에도 드러난다.

아드난은 1968년 최초의 우주비행사 유리 가가린이 사망하자 이를 애도하는 시를 썼는데, 전시의 제목인 ‘태양을 만나다(To meet the sun)’가 이 시에 등장하는 표현이라고 한다. 두 작가가 왕성하게 작품활동을 했을 1960년대는 미국과 소련을 중심으로 우주 탐사가 본격화되며 우주가 작가들의 표현 화두로 자리했을 시기다.

페로탕의 전시는 지난해 별세한 작가 최병소(1943~2025)의 개인전으로, 그의 사후 처음 열리는 개인전이기도 하다. 최병소는 신문지에 볼펜으로 반복해서 검은 선을 그은 특유의 작품으로 잘 알려져 있다. 이번 전시에서도 최병소가 생애 마지막 10여 년 간 선을 그어낸 작품들을 볼 수 있다.

최병소는 1975년부터 특유의 신문지 작업을 시작했다. 신문에 검은 펜을 반복적으로 그어서 지면을 검게 메우기 때문에 ‘신문 지우기’ 작업이었다. 실제 발간된 신문에 하던 최병소의 작업은 2000년대 들어서는 신문용지로 재료가 바뀌고 길이가 160㎝에 이르는 큰 작품으로도 다양화됐다. 볼펜으로 지면을 검게 메운 뒤 연필로 후반 작업을 한 작품들은 가까이서 볼 때 광택을 낸다. 중간중간에 나 있는 구멍은 볼펜으로 선을 긋다 종이가 찢어진 흔적이다. 잉크가 떨어진 채 선과 그 흔적만을 남겨둔 작품도 있다.

최병소가 신문 작업을 처음 시작했을 때는 한국에서의 언론 자유는 보장받기 힘들었다. 그래서 그의 작품은 권력에 대한 저항으로 해석되기도 했다. 2000년대 들어서는 정보 과잉 시대에서 정보를 지워버리며 본질에 접근하고자 하는 시도라는 평가도 받았다. 다만 최병소는 해석을 보는 이에게 맡겼다고 한다.

다만 노동집약적일 수밖에 없는 그의 작품에서는 구도자의 자세를 떠올리게 된다. 한창 작업에 열중할 때는 일주일 동안 볼펜 100개를 써버리기도 했다고 한다. 구도자가 그린 선은 큰 면이 됐는데, 검은 면들이 여럿 모여있다 보니 구도자가 깨달음을 얻은 큰 우주 공간이 펼쳐진 것 같기도 하다.

두 전시 모두 다음달 7일까지.