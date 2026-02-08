창간 80주년 경향신문

풍랑 경보 속 독도 인근서 조업하던 어선 선원 1명 실종·1명 부상

경향신문

본문 요약

풍랑 경보가 내려진 독도 인근 바다에서 조업 중이던 채낚기 어선의 선원 1명이 다치고, 1명이 바다에 빠져 실종돼 해경이 수색작업을 벌이고 있다.

8일 동해해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시 10분쯤 독도 남동방 46㎞ 해상에서 조업 중이던 34t급 채낚기 어선 A호에 타고 있던 인도네시아 국적의 30대 선원 B씨가 바다에 빠져 실종됐다.

또 다른 인도네시아 국적의 30대 선원 C씨는 머리를 다쳤다.

풍랑 경보 속 독도 인근서 조업하던 어선 선원 1명 실종·1명 부상

입력 2026.02.08 17:38

  • 최승현 기자

동해해경이 8일 오후 독도 인근 해상에서 조업하다가 머리를 다친 인도네시아 국적의 30대 선원 1명을 경비함정 단정으로 옮겨 이송할 준비를 하고 있다. 동해해양경찰서 제공

풍랑 경보가 내려진 독도 인근 바다에서 조업 중이던 채낚기 어선의 선원 1명이 다치고, 1명이 바다에 빠져 실종돼 해경이 수색작업을 벌이고 있다.

8일 동해해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시 10분쯤 독도 남동방 46㎞ 해상에서 조업 중이던 34t급 채낚기 어선 A호에 타고 있던 인도네시아 국적의 30대 선원 B씨가 바다에 빠져 실종됐다.

또 다른 인도네시아 국적의 30대 선원 C씨는 머리를 다쳤다.

동해해양경찰서는 독도 인근에서 경비 중이던 3000t급 경비함정 2척과 1500t급 경비함정 1척을 현장으로 급파하고, 어업 지도선에 구조협조를 요청했다.

당시 사고 어선에는 한국인 4명과 외국인 5명 등 9명이 승선해 조업 중이었다.

해경은 바다에 추락한 선원 B씨에 대한 수색에 나서는 한편 단정을 이용해 머리를 다쳐 거동이 불편한 C씨를 강원 동해시 묵호항으로 이송했다.

김환경 동해해양경찰서장은 “가용 자원을 총동원해 실종자 수색에 최선을 다하겠다”라며 “기상 악화 시 무리한 조업은 대형 인명사고로 이어질 수 있는 만큼 안전 수칙을 철저히 지켜야 한다”라고 밝혔다.

