부산경찰, 피싱범죄 단속 1717명 검거

부산경찰청은 지난해 9월부터 지난 1월까지 각종 피싱 범죄와 범행수단 생성·공급 행위 특별단속을 통해 1717명을 검거해 244명을 구속했다고 8일 밝혔다.

그 결과 부산 지역 보이스 피싱 피해 발생 건수는 430건으로, 전년도 같은 기간보다 37.8% 감소했다고 경찰은 밝혔다.

부산경찰청은 "지난해 12월부터 2000만원 이상 인출 시 금융기관의 경찰 신고를 의무화한 뒤 부산 지역 피싱 범죄 피해액과 발생 건수가 전년보다 각각 67.5%와 32.9% 줄어들었다"고 했다.