‘성공에 부모 영향 높아’…성인 25%만 “계층 이동 활발”

보사연 ‘사회이동성 연구’ 발표 ‘개인 노력해 지위 상승’ 43% 응답 시급한 과제는 ‘채용 공정성’ 1위

한국 사회의 계층 이동이 활발하다고 느끼는 성인은 4명 중 1명에 그친다는 조사가 나왔다. 계층 이동이 원활하지 않은 이유는 ‘성공에 부모의 경제력·사회적 배경이 큰 영향을 미치기 때문’이라는 응답이 가장 많았다. 부의 대물림과 자산 양극화가 심화하면서 개인의 노력이 부모 배경을 뛰어넘을 수 없다는 수저 계급론이 뿌리 깊게 자리 잡은 것으로 풀이된다.



8일 한국보건사회연구원의 ‘한국의 사회이동성 진단과 사회정책 개편방향 연구’를 보면, 전국 19세 이상 3000명을 대상으로 한 조사에서 사회이동성이 ‘활발하다’는 응답은 25.4%에 그쳤다. ‘보통’은 59.2%, ‘활발하지 않다’는 15.4%였다. 사회이동성은 개인이나 집단이 사회적 지위나 계층에서 다른 지위나 계층으로 이동하는 현상을 뜻한다.



계층 이동이 활발하지 않다고 느끼는 이유는 ‘부모의 경제력과 사회적 배경이 성공에 영향을 미치기 때문’이라는 응답이 43.4%로 가장 많았다. ‘노동시장 내 좋은 일자리와 좋지 않은 일자리가 나뉘어 있기 때문’(17.3%), ‘출신 지역이나 거주 지역이 성공에 영향을 미치기 때문’(13.6%), ‘사회적 인맥이 성공에 영향을 미치기 때문’(10.6%)이 뒤를 이었다. 부모의 사회경제적 지원이 자녀 지위에 미치는 영향을 묻자 68.0%가 ‘영향을 준다’고 답했다. ‘영향을 주지 않는다’는 0.7%에 불과했다.



정규직·비정규직, 대기업·중소기업 등 노동시장 이중구조가 고착되고 일자리 접근성이 제한되자, 부모가 제공하는 자원 차이가 개인의 성취로 이어진다는 인식이 강해진 것으로 보인다. 국가데이터처 사회조사에서 2023년 자식 세대의 계층 상승 가능성이 높다고 응답한 비중은 2021년 대비 소폭 하락했다. 또 보건사회연구원의 한국복지패널조사에서도, 빈곤의 원인을 개인적 요인과 함께 청년층에서는 노동시장 구조나 교육기회 같은 사회구조 문제에서 찾는 경향이 확인됐다.



다만 개인의 노력에 대한 희망의 끈을 놓은 것은 아니다. ‘개인이 노력한다면 사회경제적 지위가 높아질 가능성’을 묻자 ‘높다’는 응답이 42.5%로 ‘낮다’(6.8%)는 비관적 전망보다 월등히 높았다. 계층 사다리가 흔들린다는 인식 속에서도 노력에 따라 지위가 달라질 수 있다는 가능성 자체를 부정하지 않는 것이다.



사회이동성 제고를 위해 가장 시급한 과제로는 ‘채용 공정성 회복’이 꼽혔고, ‘사교육비 경감 및 공교육 강화’가 뒤를 이었다. ‘주택 가격 격차 해소’ ‘동일가치노동 동일임금 원칙 적용(노동시장 이중구조 해소)’도 우선순위로 꼽혔다.



연구팀은 “사회이동성을 높이기 위해 교육, 일자리, 자산 형성 등 생애주기 전반에 걸쳐 기회의 평등을 보장하는 정책이 필수”라며 “단편적 지원을 넘어 노동시장 이중구조 해소와 주거 안정, 교육 기회의 실질적 균등화 등 사회 구조적 개혁이 병행되어야 무너진 계층 사다리를 다시 세울 수 있다”고 밝혔다.

