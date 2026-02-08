진도군수 “처녀 수입” 망언, 외교 문제 비화

김희수 군수, 인구 대책으로 언급 베트남 매체서 보도 등 파장 커져 인권단체 규탄…전남도, 9일 사과

농어촌 인구 감소 대책으로 “스리랑카나 베트남 처녀들을 수입하자”고 한 김희수 전남 진도군수의 발언이 외교 문제로 번지고 있다. 이 발언은 베트남 현지 매체에도 보도됐다. 전남도는 사과문을 양국 대사관에 보내기로 했다. 전국 이주·여성·인권 단체들은 규탄 집회를 예고했다.



전남도는 8일 “주한 베트남대사관과 스리랑카대사관에 김 군수의 발언에 대해 사과하는 내용의 ‘사과문’을 9일 발송할 예정”이라고 밝혔다.



전남도는 전날에도 대변인 명의의 사과문을 냈다. 전남도는 “김 군수의 부적절한 발언에 대해 해당 국가 대사관과 정부, 깊은 상처를 받으신 국민과 여성들께 진심으로 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “‘수입’ 등의 표현은 사람의 존엄성을 훼손하고 여성을 도구화하는 것으로 어떠한 맥락에서도 결코 정당화될 수 없다”며 “이는 전남도가 그동안 지향해온 인권 존중, 성평등, 다문화 포용의 가치와 정면 배치되는 일”이라고 했다.



김 군수는 지난 4일 전남 해남에서 열린 광주·전남 행정통합 타운홀 미팅에서 “인구소멸에 대한 것을 법제화해서, 정 뭣하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입해 농촌 총각 장가도 보내고, 이런 특별 대책을 마련해야 한다”고 했다. 베트남 매체 VN익스프레스는 지난 7일 이 사안을 주요하게 보도했다. 법무부 자료를 보면 2024년 기준 결혼이주여성은 14만5731명에 달하며 이 중 3만6754명(25%)이 베트남 출신이다.



전국의 이주·여성·인권 단체들은 오는 10일 진도군청 앞에서 규탄 집회를 개최한다. 조창익 전남이주노동자인권네트워크 공동대표는 “군수가 공개적으로 이주민에 대한 차별적 인식을 드러낸 것으로 그냥 넘어갈 수 없다”고 했다.



김 군수는 지난 5일 “농어촌 지역 남성들의 결혼을 장려해 지속 가능성을 높이고자 외국 미혼 여성의 유입을 늘려야 한다는 발언을 하고자 했는데 ‘수입’이라는 단어를 잘못 선택했다”며 사과했다.

