‘광역 서울사랑상품권’ 1000억원 조기 발행

11일부터…네이버페이 결제 가능

서울시는 광역 서울사랑상품권의 올해 발행 예정액 1500억원 중 1000억원을 오는 11일부터 조기 발행한다고 8일 밝혔다.



시는 동시 접속자가 한꺼번에 몰리지 않도록 출생 연도(주민등록번호 둘째 자리)에 따라 ‘짝수’는 오전 10시~오후 2시, ‘홀수’는 오후 3시~오후 7시로 나눠 상품권을 구매할 수 있게 했다.



발행 금액은 오전·오후 각 500억원씩 총 1000억원이다. 오후 7시 이후 판매 가능 금액이 남아 있다면 출생 연도와 관계없이 누구나 구매할 수 있다.



광역 서울사랑상품권은 5% 할인된 가격으로 1인당 월 30만원까지 구매할 수 있다. 보유 한도와 선물받기 한도는 100만원이다.



구매일로부터 5년 이내 사용할 수 있다. 현금(계좌이체)으로 구매한 경우, 상품권 금액의 60% 이상 사용했다면 잔액을 환불받을 수 있다.



올해부터 ‘찜페이’ 기능과 네이버페이 결제도 새로 도입했다.



시는 ‘서울페이플러스(서울Pay+)’ 애플리케이션에 계좌이체 또는 카드 결제를 위해 계좌 등을 미리 등록하면 상품권 구매 시간을 단축할 수 있다고 했다.

