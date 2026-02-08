서울 성동구는 자체 '산업안전기동대'가 지난해 12월1일부터 올해 1월 말까지 소규모 사업장 160곳을 방문해 안전점검을 했다고 8일 밝혔다.

특히 중대재해처벌법 대응에 어려움을 겪는 소규모 사업장의 법적 의무 이행을 집중적으로 도왔다.

기동대는 사업주가 방대한 법적 준수 사항을 한눈에 파악할 수 있도록 자체 제작한 소규모 사업장 전용 '안전·보건 관리 점검표'를 활용했다.