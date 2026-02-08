창간 80주년 경향신문

미·이란, 8개월 만에 핵협상 재개…‘우라늄 갈등’ 여전

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이란이 지난 6일 오만의 수도 무스카트에서 8개월 만에 핵 협상을 재개했다.

도널드 트럼프 대통령이 "좋은 대화"라고 평가하고, 이란도 "좋은 출발"이라고 언급하며 다음 회담을 예고했지만 이란이 미국의 핵심 요구 사항인 우라늄 농축 중단을 거부할 뜻을 거듭 밝히면서 향후 회담에 난항이 예상된다.

아바스 아라그치 이란 외교장관은 7일 알자지라 인터뷰에서 전날 열린 미국과의 핵 협상에 대해 "좋은 출발이었다"며 "차기 회담에서 미래 회담을 위한 견고한 틀을 마련할 수 있을 것"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미·이란, 8개월 만에 핵협상 재개…‘우라늄 갈등’ 여전

입력 2026.02.08 21:07

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“좋은 대화” 순조로운 시작에도

이란, 탄도미사일·역내 지원 등

미국 핵심 요구사항들 전면 거부

미국과 이란이 지난 6일(현지시간) 오만의 수도 무스카트에서 8개월 만에 핵 협상을 재개했다. 도널드 트럼프 대통령이 “좋은 대화”라고 평가하고, 이란도 “좋은 출발”이라고 언급하며 다음 회담을 예고했지만 이란이 미국의 핵심 요구 사항인 우라늄 농축 중단을 거부할 뜻을 거듭 밝히면서 향후 회담에 난항이 예상된다.

아바스 아라그치 이란 외교장관은 7일 알자지라 인터뷰에서 전날 열린 미국과의 핵 협상에 대해 “좋은 출발이었다”며 “차기 회담에서 미래 회담을 위한 견고한 틀을 마련할 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 양국이 다음 회담을 ‘조만간’ 여는 데 합의했으며, 2차 회담 장소는 변경될 수 있다고 덧붙였다.

트럼프 대통령도 이란과의 핵 협상에 대해 “매우 좋은 대화”였다고 평가하며 “우리는 다음주 초에 다시 만날 것”이라고 말했다. 이어 “이란이 합의를 절실하게 원하는 것 같다”면서도 “만약 그들이 합의하지 않는다면 그 결과는 매우 가혹할 것”이라고 경고했다.

이번 회담은 양국 대표가 직접 대면하지 않고, 바다르 알부사이디 오만 외교장관이 양측을 오가며 중재하는 간접 형식으로 열렸다. 이후 미국 대표단 스티브 윗코프 미국 대통령 중동특사와 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 아라그치 장관과 직접 대면하는 시간도 있었다.

지난해 6월 미국의 이란 핵시설 공습으로 핵 협상이 중단된 지 8개월 만에 재개된 회담이 양국의 충돌이나 큰 파열음 없이 끝난 것은 긍정적으로 평가된다.

하지만 미국이 이란의 우라늄 농축 전면 중단과 탄도미사일 사정거리 제한, 역내 대리세력 지원 중단을 요구하는 가운데, 이란이 미국의 핵심 요구사항을 모두 거부하면서 양측 입장은 평행선을 달리고 있다. 아라그치 장관은 우라늄 농축과 관련해 “빼앗을 수 없는 우리의 권리이고 계속돼야 한다”고 밝혔다. 이어 이란 미사일 개발 프로그램에 대해서는 “협상 대상이 될 수 없다”고 못 박았다.

향후 협상 타결이냐, 군사 충돌이냐를 가를 핵심 키워드는 우라늄 농축 비율이 될 것으로 보인다. 윗코프 특사는 지난해 5월 이란의 우라늄 농축을 “레드라인”이라고 부르며 “단 1%의 우라늄 농축도 허용할 수 없다”고 밝혔다. 하지만 이란은 농축 중단을 거부하는 대신 농축 수준을 3%로 제한하는 데는 동의한 것으로 알려졌다. 뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 ‘우라늄 농축 0(제로)’를 고집하는 것은 협상 결렬을 초래할 수 있다고 지적했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 이란과 교역하는 국가의 대미 수출품에 관세를 추가로 부과할 수 있도록 하는 내용의 행정명령에 서명했다. 그는 지난달 12일 이란과 거래하는 모든 국가에 25% 관세를 물리겠다고 밝힌 바 있다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글