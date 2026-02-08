창간 80주년 경향신문

생성형 AI 유료 구독, 2년 만에 5배↑…20대가 최다

경향신문

본문 요약

생성형 인공지능 유료 구독자 수가 2년 만에 5배로 증가했다는 카드업계의 분석이 나왔다.

지난해 기준 유료 결제 고객의 60%는 4개월 이상 정기 결제를 유지하고 있었으며, 7개월 이상 장기 구독 고객 비중은 39%, 10개월 이상 구독 고객은 21%였다.

5명 중 1명은 10개월 이상 장기 구독을 유지하는 셈이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

생성형 AI 유료 구독, 2년 만에 5배↑…20대가 최다

입력 2026.02.08 21:14

  • 박용하 기자

생성형 인공지능(AI) 유료 구독자 수가 2년 만에 5배로 증가했다는 카드업계의 분석이 나왔다. 유료 사용자들 중에는 20대가 가장 많았으며 이용자 5명 중 1명은 장기 구독하는 것으로 나타났다.

KB국민카드는 최근 2년간 자사의 신용·체크카드로 생성형 AI 관련 가맹점에서 결제한 고객 34만8000명의 데이터를 분석한 결과를 8일 공개했다. 그 결과, 지난해 4분기 생성형 AI 구독 이용자는 2024년 1분기 대비 413% 증가했고, 이용 금액은 516% 늘어났다.

1년 동안 2개 이상 구독 경험이 있는 고객 비중도 2024년 4.9%에서 지난해 6.5%로 1.6%포인트 증가했다.

생성형 AI 구독 서비스는 특히 20·30세대를 중심으로 확산됐다. 지난해 생성형 AI 유료 구독 고객 중 20대가 37%로 가장 높았다. 이어 30대 32%, 40대 18%, 50대 10%, 60대 이상 3% 순이었다.

정기 구독자가 늘어나는 양상도 확인됐다. 지난해 기준 유료 결제 고객의 60%는 4개월 이상 정기 결제를 유지하고 있었으며, 7개월 이상 장기 구독 고객 비중은 39%, 10개월 이상 구독 고객은 21%였다. 5명 중 1명은 10개월 이상 장기 구독을 유지하는 셈이다.

