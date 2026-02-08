17세 염다연, ‘무용수 등용문’ 로잔 발레 콩쿠르 준우승

17세 발레리나 염다연(사진)이 세계적인 권위의 로잔 발레 콩쿠르(Prix de Lausanne)에서 준우승을 차지했다.



로잔 발레 콩쿠르는 8일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 7일 스위스 로잔에서 열린 제54회 로잔 발레 콩쿠르 본선 결과 수상자 14명을 선정했다고 밝혔다.



염다연은 본선 진출자 21명 가운데 2위에 올랐다. 1위는 미국 발레리노 윌리엄 가입스(18)가 차지했다.



이번 대회에는 비디오 영상 예선을 통과한 81명이 본선에 참가했으며, 이 가운데 한국인은 19명으로 국가별 최다를 기록했다. 염다연 외에도 결선에 오른 한국 무용수 5명 전원이 본상을 받았다.



중학생 시절 발레 영재로 주목받아 정몽구재단의 후원을 받은 염다연은 예고를 진학하는 대신 부친 염지훈 원장이 운영하는 발레학원에서 홈스쿨링으로 수련해왔다. 염 원장은 뉴질랜드 왕립발레단과 미국 메릴랜드 주립발레단, 국립발레단, 유니버설발레단 등에서 주역으로 활동했다.



염다연은 본상에 앞서 진행된 특별상 시상에서도 관객상을 받았다. 이날 현장에서 무용수들의 공연을 본 관객들이 직접 뽑은 사실상의 인기상이다.

