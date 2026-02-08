썰렁한 거리, 두오모 광장만 ‘북적’…“동계올림픽 언제인지도 몰라요

저비용·분산 개최에 관심 부족 올림픽 미디어센터 인근 ‘차분’ 관련 조형물도 찾아보기 힘들어

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 개막한 밀라노는 올림픽 개최 도시라고는 믿겨지지 않을 정도로 평온하다. 2019년 대회 유치 결정을 앞두고 80%가 넘는 이탈리아 국민이 대회를 찬성했던 여론조사 결과의 분위기는 느껴지지 않는다.



도심 성화 봉송 현장에서 만난 현지 한국 유학생은 “이탈리아인 상당수는 동계올림픽이 열린다는 것 정도만 알고 있지 언제 열리는지 등에 크게 관심이 없다”면서 “오늘 교통 통제 등으로 알게 됐을 것”이라며 웃었다.



이탈리아 밀라노 북서쪽에 있는 밀라노 컨벤션센터에 자리한 올림픽 메인미디어센터(MMC) 분위기조차 차분하다. 해외 취재진이 몰리는 MMC와 주변 지역에도 올림픽 관련 홍보물은 크게 두드러지지 않는다.



MMC 옆에 있는 큰 쇼핑몰과 공원에서도 올림픽 관련 조형물이나 마스코트를 보기 어렵다. 7일 개회식 때는 행사 장소인 산시로 올림픽 스타디움과 MMC가 차로 불과 10분 거리임에도 조용했다.



밀라노 시내에서 올림픽 분위기를 가장 확실하게 느낄 수 있는 장소는 두오모 광장 정도다. 밀라노 쇼핑의 핵심지로 세계에서 가장 아름다운 쇼핑몰이라는 갤러리아 비토리오 에마누엘레 2세 등이 자리하고 있는 관광 명소다.



두오모 광장으로 향하는 건물 사이사이 공중에는 올림픽 픽토그램이 빛나는 등 곳곳에 동계올림픽 홍보시설이 설치됐다. 공식 굿즈숍, 오메가 하우스 등 올림픽 관련 홍보 부스도 자리하고 있다.



개막 하루 전인 지난 6일에는 성화 봉송을 구경하기 위한 이들로 평소보다 도심이 북적이며 모처럼 축제 분위기를 느낄 수 있었다.



이탈리아에서 올림픽이 열리는 것은 2006 토리노 동계올림픽 이후 20년 만이다. 대회 조직위원회의 소극적인 홍보는 이번 올림픽이 6개 도시에서 분산 개최되면서 역량을 집중하지 못한 영향이라는 시각도 있다.



‘저비용·고효율’ 운영을 지향하는 이번 대회가 세계적인 관광지 밀라노만 내세워 너무 ‘저비용’ 올림픽을 준비한 것 아니냐는 해석도 나온다.



일단 개회식으로 세계의 이목을 끄는 데는 성공했다. 대회 조직위원회는 대회 흥행을 자신하고 있다. 본격적인 메달 레이스도 시작됐다. 그러나 대회가 열리고 있는 밀라노 현지의 열기는 아직 올라갈 생각이 없어 보인다.

