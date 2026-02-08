창간 80주년 경향신문

아들을 삼킨, 딸들을 살린…어머니의 바다

경향신문

본문 요약

열다섯에 물질을 시작한 김영자씨는 평생을 제주 비양도 바다에서 보냈다.

9일 방송되는 KBS 1TV <인간극장>은 바다를 지척에 둔 김씨와 딸들의 삶을 담는다.

네 자매 중 세 명이나 김씨처럼 해녀가 됐다.

아들을 삼킨, 딸들을 살린…어머니의 바다

입력 2026.02.08 21:36

  전지현 기자

KBS1 ‘인간극장’

열다섯에 물질을 시작한 김영자씨(91)는 평생을 제주 비양도 바다에서 보냈다. 상군 해녀로서 자부심이 컸다. 하지만 8년 전, 배 사고로 하나뿐인 아들 내외를 잃고 김씨는 해녀복을 벗어버렸다.

9일 방송되는 KBS 1TV <인간극장>은 바다를 지척에 둔 김씨와 딸들의 삶을 담는다. 네 자매 중 세 명이나 김씨처럼 해녀가 됐다. 막내딸인 영미씨(52)는 물질 2년 차 ‘애기 해녀’이지만 대장 기질을 보이는 유망주다. 언니 영실씨(67)와 그는 아웅다웅하면서도 물속에서 서로의 안전을 지켜주는 짝꿍이 됐다. 하지만 영실씨가 최근 파도에 휩쓸리는 사고를 당하며 영미씨는 요즘 혼자 바다에 나서고 있다. 셋째 딸 영란씨(61)는 흑산도에서 물질한다. 젊은 시절 어머니와 함께 흑산도로 원정 물질을 하러 갔다가 그곳 남자를 만나 결혼했다.

겨울 소라가 제철인 이맘때 김씨의 아들이 세상을 떠났다. 올해도 어김없이 돌아온 제삿날, 일가친척들의 온기 속에 김씨는 잠시 슬픔을 잊는다. 딸들은 “산 사람은 살아야 하지 않겠냐”며 그를 위로한다. 오전 7시50분 방송.

