‘뻐꾸기도 밤에 우는가’ 정진우 감독 별세

경향신문

1960~70년대 한국 영화 중흥기를 이끈 정진우 감독이 8일 별세했다.

1938년생인 고인은 스물 네살이던 1962년 최무룡·김지미 주연 영화 <외아들>로 감독 데뷔했으며 이듬해에는 신성일·엄앵란 주연의 <배신>을 연출했다.

이후 <하숙생>, <석화촌>, <자녀목>, < 뻐꾸기도 밤에 우는가> 등을 연출하며 1960년대 한국 영화 르네상스를 이끌었던 감독으로 평가받는다.

‘뻐꾸기도 밤에 우는가’ 정진우 감독 별세

입력 2026.02.08 21:41

  • 노정연 기자

정진우 영화감독. 연합뉴스

1960~70년대 한국 영화 중흥기를 이끈 정진우 감독이 8일 별세했다. 향년 88세.

영화계와 유족 등에 따르면 정 감독은 이날 오후 8시쯤 서울 강남구의 한 요양병원에서 숨을 거뒀다.

고인은 두 달여 전 반려견을 산책시키던 중 낙상 사고를 당해 순천향대학병원에서 입원 치료를 받다가 코로나19에 감염된 뒤 건강을 회복하지 못한 것으로 전해졌다.

1938년생인 고인은 스물 네살이던 1962년 최무룡·김지미 주연 영화 <외아들>로 감독 데뷔했으며 이듬해에는 신성일·엄앵란 주연의 <배신>(1963)을 연출했다. 이후 <하숙생>, <석화촌>, <자녀목>,< 뻐꾸기도 밤에 우는가> 등을 연출하며 1960년대 한국 영화 르네상스를 이끌었던 감독으로 평가받는다.

대표작 <뻐꾸기도 밤에 우는가>(1980)는 제19회 대종상 영화제에서 여우주연상, 남우주연상, 촬영상 등 9개 부문을 석권했고, <앵무새 몸으로 울었다>(1981)는 제20회 대종상 영화제에서 6관왕을 차지했다.

고인은 1967년 한국영화감독협회를 창립하고, 1984년 영화복지재단을 설립했다. 1985년에는 영화인협회 이사장을 지냈다. 1993년 칸영화제에서 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장을 수훈했다.

유족은 아내와 아들, 두 딸이 있다. 빈소는 서울 강남구 삼성의료원으로 정해졌다.

