조계종 명예원로의원 혜승 대종사 입적

경향신문

대한불교조계종 명예원로의원인 송암당 혜승 대종사가 지난 7일 밤 입적했다.

대한불교조계종 원로회의장 장의위원회는 "평생을 수행과 포교, 사회 실천에 바치신 혜승 대종사의 원적에 깊은 애도를 표한다"고 8일 밝혔다.

1936년 충남 대덕에서 태어난 혜승 대종사는 한국전쟁 중인 1951년 16세에 논산 개태사로 출가해 6년간 행자 생활을 한 후 1956년 해인총림 해인사에서 판오스님을 계사로 사미계를, 1971년 남양주 봉선사에서 석암스님을 계사로 구족계를 받았다.

조계종 명예원로의원 혜승 대종사 입적

입력 2026.02.08 21:51

  노정연 기자

고운사에서 11일 원로회의장 엄수

대한불교조계종 명예원로의원 송암 혜승 대종사. 대한불교조계종 제공

대한불교조계종 명예원로의원 송암 혜승 대종사. 대한불교조계종 제공

대한불교조계종 명예원로의원인 송암당 혜승 대종사가 지난 7일 밤 입적했다. 91세, 법랍 71년.

대한불교조계종 원로회의장 장의위원회는 "평생을 수행과 포교, 사회 실천에 바치신 혜승 대종사의 원적에 깊은 애도를 표한다"고 8일 밝혔다.

1936년 충남 대덕에서 태어난 혜승 대종사는 한국전쟁 중인 1951년 16세에 논산 개태사로 출가해 6년간 행자 생활을 한 후 1956년 해인총림 해인사에서 판오스님을 계사로 사미계를, 1971년 남양주 봉선사에서 석암스님을 계사로 구족계를 받았다.

해인사승가대학 졸업 후 경기 의정부 원각사, 경기 양주 회암사, 조계종 제16교구본사인 경북 의성 고운사 등에서 주지를 역임했으며 2007년 조계종 원로의원에 추대, 2008년 해인사에서 종단 최고 법계인 대종사 법계를 받았다.

1991년 의정부 불교포교원 정혜사를 건립해 지역 포교 등에 힘썼고, 양주 연화사를 창건한 후엔 2001년 자비를 들여 연화사 경내에 요양원을 열어 형편이 어려운 노인들을 돌보기도 했다.

장례는 대한불교조계종 원로회의장으로 치러지며, 분향소는 고운사 화엄템플관에 마련됐다. 영결식은 11일 오전 11시 고운사에서 엄수된다.

