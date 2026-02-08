13초 만에 끝난 레이스···‘부상 투혼’ 린지 본, 활강 중 사고로 헬기 이송

왼쪽 무릎 전방 십자인대가 파열되는 부상을 입고도 올림픽 출전을 강행한 스키 스타 린지 본(미국)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 활강에서 넘어지며 닥터 헬기로 긴급 이송됐다.

본은 8일 이탈리아 코르티나담페초의 토파네 알파인스키 센터에서 열린 대회 여자 활강에서 코스 초반 깃대로 인해 중심을 잃으며 레이스 단 13초 만에 설원 위에 뒹굴었다. 본은 일어나지 못했고, 의료 관계자들이 모여 본의 상태를 확인한 뒤 닥터 헬기를 불렀다.

1위를 기록 중이던 대표팀 동료 브리지 존슨(미국)을 비롯해 경기장에 있던 선수들과 관중들은 전광판에 비친 본의 사고 모습을 지켜보며 안타까워했다.

본은 2010년 밴쿠버 동계 올림픽 여자 활강 금메달리스트다. 2018년 평창 대회에선 이 종목 동메달을 따냈다. 본은 2019년 은퇴했다가 2024~2025시즌에 현역으로 복귀해 이번 올림픽을 준비해왔다. 올림픽이 열리는 이번 시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 우승 2회, 준우승 2회, 3위 3회 등의 성적을 내며 기대감을 키운 그는 지난달 30일 스위스에서 열린 월드컵에 출전했다가 경기 중 점프 후 착지 과정에서 왼쪽 무릎을 다쳤다.

전방 십자인대가 완전히 파열되는 큰 부상이지만 본은 올림픽 무대에 서겠다는 의지를 굽히지 않았다. 만 41세인 그가 올림픽 개막을 코앞에 두고 크게 다치면서 정상적인 출전이 가능할지 의문의 시선이 따랐지만, 본은 보호대를 차고 경기에 나서는 투혼을 보였다. 두 번의 연습에서는 성공적인 레이스를 펼쳤다. 하지만 실전을 소화하기에는 무리가 따른 듯했다.