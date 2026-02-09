창간 80주년 경향신문

[단독]부산 BTS 공연 숙박 예약과정에서 ‘오버부킹’ 말썽…부산시 “제도 개선 건의”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오는 6월 부산에서 열리는 방탄소년단 공연을 앞두고 발생한 일부 숙박업소의 '예약취소' 사태가 온라인 예약 플랫폼의 구조적 한계에서 비롯된 것으로 나타났다.

부산시는 이중 '숙박업소에 의한 예약취소', '바가지 요금 신고' 등 72건의 민원 처리를 완료 했다.

시는 민원 처리 과정에서 벌인 관광숙박업소 현장점검에서 전체 14곳 중 10곳에서 온라인 예약 플랫폼의 '오버부킹'문제가 발생한 사실을 확인했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[단독]부산 BTS 공연 숙박 예약과정에서 ‘오버부킹’ 말썽…부산시 “제도 개선 건의”

입력 2026.02.09 06:00

수정 2026.02.09 06:30

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직 제공

오는 6월 부산에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 발생한 일부 숙박업소의 ‘예약취소’ 사태가 온라인 예약 플랫폼의 구조적 한계에서 비롯된 것으로 나타났다. 숙박업소 예약을 위해 접속자가 한꺼번에 몰리면서 ‘오버부킹(초과예약)’이 발생했다.

8일 부산시 등에 따르면 지난 2일 기준 ‘바가지요금 QR 신고시스템’을 통해 접수된 BTS 숙박 관련 민원은 총 129건이다. 부산시는 이중 ‘숙박업소에 의한 예약취소’, ‘바가지 요금 신고’ 등 72건의 민원 처리를 완료 했다.

시는 민원 처리 과정에서 벌인 관광숙박업소 현장점검에서 전체 14곳 중 10곳에서 온라인 예약 플랫폼의 ‘오버부킹’(초과예약)문제가 발생한 사실을 확인했다.

통상 예약 플랫폼의 경우 원하는 날짜에 방을 잡은 뒤 결제 등 확정하기까지 약간의 대기 시간이 있다. 이 과정에서 짧은 시간 동안 많은 예약자들이 몰리면서 방 하나에 여러 팀이 예약됐다는 것이다. 이후 숙박업소가 예약자를 정리하는 과정에서 예약이 늦은 이들을 취소하면서 자연스레 ‘예약취소’가 발생했고, 이에 ‘정상적인 예약이 취소됐다’는 민원이 발생했다는 게 부산시의 설명이다.

점검대상 숙박업소 14곳 중 나머지 4곳은 BTS 특수를 누리기 위해 실제 요금을 인상하면서 발생한 민원으로 확인됐다.

부산시 관계자는 “이번 ‘바가지요금’ 논란으로 인해 영업정지 처분을 내린 곳은 없으며. 대부분 현장 점검에서 요금을 바로잡았다”며 “이같은 문제의 재발을 막기 위해 BTS 공연이 예정된 서울·고양시와 문화체육관광부에 플랫폼 업체 오버부킹 문제의 개선을 건의했다”고 말했다.

BTS 공연에 따른 바가지요금 논란이 일자 정부는 지난달 23일 정부서울청사에서 ‘바가지요금 근절대책 관계부처 태스크포스(TF)’를 가동했다. TF는 올해 1분기 중 바가지요금 근절 종합대책을 내놓을 예정이다. 앞서 이 대통령은 바가지요금을 “시장 전체의 질서를 무너뜨리고 모두에게 큰 피해를 주는 악질적 횡포”라고 했다.

[단독]1박에 77만원···BTS 공연 소식 뜨자마자 부산 숙박비 ‘또’ 10배 넘게 올랐다

인기 그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 6월 부산에서 공연한다는 소식이 전해지자, 부산 지역 일부 숙박업소가 공연 기간 바가지 숙박비를 책정한 것으로 확인됐다. 부산에서는 기존에도 대형 공연·행사가 열릴 때면 일부 업소의 바가지요금이 문제 된 적이 있지만, 이번에는 공연장이 어딘지 공개되지 않은 탓에 부산 전역에서 이런 현상이 관측된다. 부산시는 매년 ...

https://www.khan.co.kr/article/202601150936001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글