아침엔 옷깃 여미세요···영하 10도 안팎 강추위, 오후엔 ‘포근’

경향신문

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

아침엔 옷깃 여미세요···영하 10도 안팎 강추위, 오후엔 ‘포근’

입력 2026.02.09 07:10

수정 2026.02.09 09:29

대부분 지역의 낮 기온이 영상권으로 올라가며 추위가 한풀 꺾인 2일 서울 광화문광장에서 한 어린이가 모자를 쓰고 놀고 있다. 정효진 기자

대부분 지역의 낮 기온이 영상권으로 올라가며 추위가 한풀 꺾인 2일 서울 광화문광장에서 한 어린이가 모자를 쓰고 놀고 있다. 정효진 기자

월요일인 9일 전국이 대체로 맑은 가운데 아침까지 강추위가 이어지다가 낮부터 조금씩 포근해지겠다.

전국 대부분 지역의 아침 기온이 -15~-5도(강원 내륙·산지 -15도 이하)로 낮겠으며 바람도 거세게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

기온은 낮부터 차차 올라 평년(최저 -10~0도, 최고 3~9도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 낮 최고기온은 3~10도로 예보됐다. 낮 동안 기온이 오르면서 강, 호수, 저수지, 하천 등의 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니 안전사고에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -9.8도, 인천 -9.2도, 수원 -11.1도, 춘천 -12.9도, 강릉 -4.0도, 청주 -8.0도, 대전 -8.8도, 전주 -6.3도, 광주 -6.1도, 제주 2.3도, 대구 -5.3도, 부산 -4.9도, 울산 -6.4도, 창원 -4.6도 등이다.

동쪽 지역을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불과 화재에 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

