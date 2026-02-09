‘포기를 모르는 사나이’ 김상겸···스노보드 타기 위해 막노동까지, 3전4기 끝 첫 올림픽 시상대에

한국 스키는 8일 열린 남자 평행대회전에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 첫 메달을 기대했다. 냉정히 말해 2018년 평창 대회에서 설상 종목 사상 첫 메달(은)을 따낸 ‘배추보이’ 이상호(넥센윈가드)를 향한 기대였다.

하지만 이상호는 이날 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 대회 남자 평행대회전 단판 토너먼트 첫판인 16강에서 탈락했다. 이때도 김상겸(37·하이원)을 주목한 이는 없었다.

한국 설상 종목의 ‘맏형’ 김상겸이 대형 사고를 쳤다. 김상겸이 은메달을 목에 걸며 대한민국 대회 첫 메달의 주인공이 됐다. 김상겸은 결승에서 베냐민 카를(오스트리아)에게 0.19초 차로 져 은메달을 획득했다. 베테랑 김상겸은 에이스인 이상호가 조기 탈락한 가운데 자신의 첫 올림픽 메달이자, 대한민국에 첫 대회 메달까지 안겼다. 한국 설상 종목에선 이상호에 이어 두 번째 메달이다.

김상겸이 따낸 메달은 또 동·하계 올림픽을 통틀어 대한민국의 통산 400번째 메달(메달 집계 기준)로 역사에 기록되는 영광을 안았다. 우리나라는 지금까지 하계 올림픽에서 320개(금109·은100·동111), 동계 올림픽에서 80개(금33·은31·동16)의 메달을 땄다.

이날 김상겸의 은메달은 2010년 밴쿠버 대회 스피드 스케이팅의 모태범과 비교될 만한 한국 동계 올림픽 도전사에서 손에 꼽힐 만한 깜짝 메달이다. 당시 올림픽 데뷔전에 나선 모태범은 남자 500ｍ에서 금빛 질주로 ‘동계 올림픽 스피드 스케이팅 역대 1호’ 금메달을 안겼다. 사람들의 기대는 세계 랭킹은 14위였던 모태범보다 톱랭커인 이강석과 이규혁에게 쏠려 있었다. 모태범은 기세를 이어 주종목인 1000ｍ에서도 은메달을 따내면서, 역대 최고 성적(5위·금6 은6 동2)의 발판을 놨다.

김상겸은 예선에서 1·2차 시기 합계 1분 27초 18을 기록, 8위로 결선에 올랐다. 초반에는 행운이 따랐다. 평행대회전은 스노보드를 타고 두 선수가 나란히 달리며 속도를 겨루는 종목이다. 먼저 32명의 선수가 두 코스를 한 차례씩 달려 합산 기록에 따라 상위 16명이 결선에 진출한다. 16강부터는 단판 토너먼트로 승자를 가려 메달을 결정한다.

김상겸은 16강과 8강에서 상대 선수가 코스를 이탈하는 행운으로 이변의 주인공이 됐다. 특히 8강에서 만난 롤란드 피슈날러(이탈리아)는 이 종목 세계 랭킹 1위에 올라있는 백전노장이다. 피슈날러는 예선도 전체 1위로 통과해 금메달 유력 후보로 지목된 선수다.

4강에선 김상겸의 레이스에 자신감이 더해졌다. 2005년생 테르벨 잠피로프(불가리아)의 도전을 0.23초 차로 제쳤다. 김상겸은 결승에서 내심 대한민국 최초의 설상 금메달까지 노렸지만 상대가 너무 강했다. 카를은 지난 베이징 대회 이 종목 우승자였다. 2024년 소치 대회에서도 동메달을 딴 강자다. 김상겸은 레이스 중반 잠시 선두로 치고 나섰지만 막판 스퍼트에서 리드를 지켜내지 못했다.

김상겸은 2000년대 초반 선수층이 약한 스노보드 알파인 종목(평행대회전·평행회전)에서 촉망받는 기대주였다. 2014년 소치 대회에서는 신봉식과 함께 한국 선수 최초로 평행대회전과 평행회전 종목에 출전하기도 했다. 그러나 세계적인 레벨과 격차를 쉽게 좁히지 못한 ‘만년 유망주’였다. 세계선수권에서는 2021년 평행대회전 4위가 최고 성적이다. 6살 아래 이상호의 등장으로 ‘간판’ 자리도 내줘야 했다.

하지만 그는 포기하지 않았고 결국 4번째 올림픽 도전에서 포디움에 오르는 감격을 누렸다. 김상겸은 올림픽 중계방송사 JTBC와 인터뷰에서 “상호 덕분에 팀 내에서 서로 경쟁하며 시너지를 내 여기까지 올 수 있었다. 상호가 성적을 내주고 한국을 알렸기에 여기까지 왔다”며 공을 돌렸다.

강원도 평창 출신으로 초등학교 때 육상을 했던 김상겸은 스노보드부가 있는 중학교에 진학하며 스노보더의 꿈을 키웠다. 김상겸은 “스노보드는 제 인생”이라고 했다. 대학 졸업 후 실업팀이 없어 커리어가 끊기고 생계까지 위협받는 상황에서도 스노보드를 타기 위해 공사판에서 일을 했다. 이날 꿈에 그린 그 순간을 맞은 김상겸은 그간 고마웠던 사람들을 떠올리며 시상대에 오르는 순간 절을 했다.

특별히 오랜 시간 기다려준 아내에게 고마움을 전하며 눈물을 보인 김상겸은 “가족들이 힘을 많이 실어줘서 포기하지 않고 끝까지 할 수 있었다”면서 “엄마와 아빠, 아내에게 메달을 걸어주고 싶다”고 말했다. 그러면서 “앞으로 헤쳐 나갈 것이 많겠지만, 꾸준히 하다 보면 더 좋은 결과가 있을 것”이라며 대기만성의 꿈도 이야기했다.

실제 스노보드 알파인 종목은 30대 후반의 나이는 걸림돌이 되지 않는다. 세계적인 레벨에 노장들이 상당수 차지하고 있다. 이날 김상겸과 결승 상대인 카를과 8강에서 만난 피슈날러는 모두 40대다.