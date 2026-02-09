창간 80주년 경향신문

두쫀쿠 열풍 때문?···국민 6명 중 1명 ‘당 과다 섭취’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

우리 국민 중 당을 과잉 섭취하는 사람의 비율이 최근 증가한 것으로 나타났다.

당 과잉 섭취자의 과일류 섭취량은 33.5ｇ인 반면당 과잉 섭취자가 아닌 사람의 과일류 섭취량은 8.64ｇ이었다.

음료·차류 섭취량도 당 과잉 섭취자는 30.4ｇ, 당 과잉 섭취자가 아닌 사람은 10.94ｇ이었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

두쫀쿠 열풍 때문?···국민 6명 중 1명 ‘당 과다 섭취’

입력 2026.02.09 07:35

수정 2026.02.09 09:31

펼치기/접기
  • 우혜림 기자

  • 기사를 재생 중이에요

두바이쫀득쿠키(두쫀쿠) 열풍으로 원재료까지 품귀 현상이 일고 있는 25일 서울 중구 한 카페에서 한 시민이 구매한 두쫀쿠를 들고 가고 있다. 한수빈 기자

두바이쫀득쿠키(두쫀쿠) 열풍으로 원재료까지 품귀 현상이 일고 있는 25일 서울 중구 한 카페에서 한 시민이 구매한 두쫀쿠를 들고 가고 있다. 한수빈 기자

당을 과잉 섭취하는 사람의 비율이 최근 증가한 것으로 나타났다.

9일 질병관리청이 국민건강영양조사를 통해 분석한 당 섭취 현황을 보면 한국인들의 총 당 섭취량은 2020년 58.7ｇ에서 2023년 59.8ｇ으로 늘었다.

총 당 섭취량은 2016년 67.9ｇ보다는 유의미하게 줄었으나 2020년∼2022년 3년간은 58ｇ대를 보이다 2023년 59.8ｇ으로 증가했다.

당 과잉 섭취자 분율(총 에너지 섭취량 중 당을 통한 에너지 섭취량이 20%를 초과하는 경우)은 2023년 16.9%로 조사됐다. 약 6명 중 1명꼴로 당을 과잉 섭취하는 셈이다.

당 과잉 섭취자 분율은 2020년 15.2%, 2021년 15.8%, 2022년 15.8%, 2023년 16.9%로 증가하는 흐름을 보인다. 다만 2016년(19.2%)보다는 줄었다.

당 과잉 섭취자 분율을 연령대로 보면 1~9세에서 26.7%로 가장 높았다. 전 연령대 중 당 과잉 섭취자 분율이 20%를 넘기는 연령대는 1~9세가 유일했다. 뒤이어 10~18세 17.4%, 19~29세 17.0%로 어린이·청소년, 청년에서 당 과잉 섭취 비율이 다른 연령대에 비해 상대적으로 높았다. 성별로 보면 당 과잉 섭취자 분율은 여성이 21.0%로 남성(12.9%)보다 높았다.

총 당 섭취량의 1위 급원은 음료·차류였다. 이어 과일류, 유제품·빙과류, 빵·과자류 순이었다.

당 과잉 섭취자는 그렇지 않은 사람보다 음료류, 과일류를 3배 이상 먹는 것으로 나타났다. 당 과잉 섭취자의 과일류 섭취량은 33.5ｇ인 반면당 과잉 섭취자가 아닌 사람의 과일류 섭취량은 8.64ｇ이었다. 음료·차류 섭취량도 당 과잉 섭취자는 30.4ｇ, 당 과잉 섭취자가 아닌 사람은 10.94ｇ이었다.

질병청은 “과거보다 국민 총당 섭취량이 다소 감소한 것은 긍정적 변화지만 첨가당 함량이 높은 음료류, 빙과류 등을 통한 당 섭취량이 여전히 많다”며 “당 섭취량을 줄이기 위한 정책적·환경적 노력이 계속 필요하다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글