국회, 대정부질문 시작…관세 재인상 대응·전작권 전환 등

경향신문

국회가 9일부터 사흘 동안 정치·외교·안보·경제·사회 등 분야의 대정부질문을 진행한다.

국회에 따르면 이날 정치·외교·통일·안보 분야의 대정부질문이 열린다.

지난해 11월 한·미 팩트시트 합의에도 불구하고 미국이 최근 관세를 재인상하려는 움직임을 보이는 문제가 다뤄질 것으로 전망된다.

국회, 대정부질문 시작…관세 재인상 대응·전작권 전환 등

입력 2026.02.09 07:36

  • 정희완 기자

  • 기사를 재생 중이에요

우원식 국회의장이 지난 2일 국회 본회의장에서 열린 2월 임시회 개회식에서 개회사를 하고 있다. 연합뉴스

국회가 9일부터 사흘 동안 정치·외교·안보·경제·사회 등 분야의 대정부질문을 진행한다.

국회에 따르면 이날 정치·외교·통일·안보 분야의 대정부질문이 열린다. 지난해 11월 한·미 팩트시트 합의에도 불구하고 미국이 최근 관세를 재인상하려는 움직임을 보이는 문제가 다뤄질 것으로 전망된다. 관세 및 무역 분야의 이런 잡음이 팩트시트의 안보 분야에도 미칠 영향, 한국의 핵추진 잠수함 도입과 농축·재처리 권환 확보를 위한 협상 추진 상황과 관련한 질문도 나올 것으로 예상된다.

미국이 최근 발간한 국가안보전략(NSS)과 국방전략(NDS) 내용에 따른 한국의 방위책임 분담 강화, 전시작전통제권(전작권) 전환 문제도 거론될 것으로 관측된다. 오는 3월 한·미 연합훈련의 조정 여부와 남북 9·19 군사합의 복원과 관련한 질문도 예상할 수 있다. 일본 자민당의 중의원 선거 압승에 따른 한·일 관계 영향 등도 다뤄질 수 있다.

이날 대정부질문에는 더불어민주당에서 윤후덕·박정·박주민·민형배·홍기원·정준호 의원이 나온다. 국민의힘에서는 주호영·윤상현·강선영·박충권 의원이 이름을 올렸다. 무소속 최혁진 의원도 질문한다.

국회는 10일에 경제, 11일에는 교육·사회·문화 분야의 대정부질문을 이어간다. 코스피 5000 달성과 부동산 대책, 검찰 개혁 방안, 2차 종합특검 등과 관련한 질문이 나올 것으로 예상된다.

