이 대통령, 스노보드 김상겸 은메달에 "네번째 도전 만에 시상대 올라…뜨거운 축하"

경향신문

본문 요약

이재명 대통령이 9일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 획득한 김상겸에게 "뜨거운 축하를 전한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이어 "이번 메달은 대한민국 올림픽 역사상 400번째 메달이라는 점에서 더욱 뜻깊다"라며 "설상 종목에서 우리나라가 거둔 두번째 은메달로, 빙상뿐 아니라 설상 분야에서도 경쟁력을 갖춘 국가로 도약하고 있음을 보여줬다"라고 했다.

이 대통령은 "김 선수의 메달은 앞으로 경기에 나설 대한민국 선수단 모두에게 큰 용기와 자신감을 불어넣어 줄 것"이라며 "국민 여러분과 함께 올림픽 마지막 날까지 우리 선수들의 선전을 힘껏 응원하겠다"라고 밝혔다.

이 대통령, 스노보드 김상겸 은메달에 "네번째 도전 만에 시상대 올라…뜨거운 축하"

입력 2026.02.09 07:48

  정희완 기자

이재명 대통령이 지난 6일 오후 경남 창원컨벤션센터에서 열린 ‘경남의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 질문을 받고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 9일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 획득한 김상겸(37·하이원리조트)에게 “뜨거운 축하를 전한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “대한민국 국가대표 선수단의 첫 메달이 탄생했다”라며 이같이 썼다.

이 대통령은 “김 선수는 1초도 되지 않는 차이로 승부가 갈리는 1분 남짓의 레이스를 위해 수년간 매서운 눈밭을 오르내리며 자세를 다듬고, 장비를 조율했다”라며 “이처럼 오랜 시간 흘린 땀과 피나는 노력으로 2014년 소치 동계올림픽 이후 네번째 도전 만에 마침내 올림픽 시상대에 올랐다”라고 했다.

이 대통령은 이어 “이번 메달은 대한민국 올림픽 역사상 400번째 메달이라는 점에서 더욱 뜻깊다”라며 “설상 종목에서 우리나라가 거둔 두번째 은메달로, 빙상뿐 아니라 설상 분야에서도 경쟁력을 갖춘 국가로 도약하고 있음을 보여줬다”라고 했다.

이 대통령은 “김 선수의 메달은 앞으로 경기에 나설 대한민국 선수단 모두에게 큰 용기와 자신감을 불어넣어 줄 것”이라며 “국민 여러분과 함께 올림픽 마지막 날까지 우리 선수들의 선전을 힘껏 응원하겠다”라고 밝혔다.

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 김상겸이 은메달을 깨물고 있다. 연합뉴스

김상겸은 8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 대회 남자 평행대회전 결승전에서 베냐민 카를(오스트리아)보다 0.19초 늦어 은메달을 획득했다.

댓글