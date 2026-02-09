창간 80주년 경향신문

설 연휴 교통사고 평소보다 23.1%↑…“차량 점검·보험 특약으로 대비해야”

본문 요약

설 연휴 기간에는 장거리 운전과 귀성길 정체 등으로 평소보다 자동차 사고가 2000건 넘게 급증하는 것으로 나타났다.

음주운전 사고는 본격 귀성 직전인 설 연휴 전전날 하루 평균 72건으로 평상시보다 24.1% 많았다.

같은 기간 무면허 운전 사고도 33건, 피해자 수는 13명으로 각각 평상시보다 50%, 62.5% 많았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

설 연휴 교통사고 평소보다 23.1%↑…“차량 점검·보험 특약으로 대비해야”

입력 2026.02.09 07:49

  • 배재흥 기자

금융감독원 전경. 경향신문 자료사진

금융감독원 전경. 경향신문 자료사진

설 연휴 기간에는 장거리 운전과 귀성길 정체 등으로 평소보다 자동차 사고가 2000건 넘게 급증하는 것으로 나타났다.

금융감독원은 9일 “설 연휴 기간에는 자동차 사고가 많이 발생할 뿐 아니라 가족 등 동승자가 많아 인적 피해도 더 크다”며 귀성 전 필수 준비사항 등을 안내했다.

금감원에 따르면 지난 2023년부터 2025년까지 설 연휴 전날 사고 건수는 하루 평균 1만3233건으로 평상시보다 23.1%(2479건) 증가했다. 경상·중상 피해자 수는 5973명, 386명으로 평상시보다 각각 33.3%, 34% 늘었다.

무면허·음주운전 등 법규 위반 사고 건수와 피해자 수도 큰 폭으로 증가한 것으로 집계됐다. 음주운전 사고는 본격 귀성 직전인 설 연휴 전전날 하루 평균 72건으로 평상시보다 24.1% 많았다. 같은 기간 무면허 운전 사고도 33건, 피해자 수는 13명으로 각각 평상시보다 50%, 62.5% 많았다.

금감원은 차량 무상점검과 보험 특약으로 자동차 사고에 대비하라고 안내했다.

금감원은 “귀성길 전 보험사가 제공하는 ‘차량 무상점검 서비스’로 타이어 공기압 측정, 배터리, 브레이크 점검 등 안전점검 서비스를 무상으로 받을 수 있다”고 했다.

또 가족과 교대 운전을 하려면 ‘단기 운전자 확대’ 특약을 이용하고, 타이어 펑크나 연료 부족 등 예상치 못한 상황이 발생하면 ‘긴급출동 서비스’ 특약을 활용하라고 안내했다.

금감원은 “고속도로 사고 시 ‘긴급대피 알림’에 따라 2차 사고를 방지하는 것이 중요하다”며 “최우선으로 안전을 확보한 뒤 교통사고 처리 요령(사고 현장 보존·사고접수·경찰 신고)에 따라 조치해야 한다”고 당부했다.

