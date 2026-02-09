창간 80주년 경향신문

경주 산불 밤새 잔불 정리···헬기 17대 투입해 완전진화 중

경향신문

경주시 문무대왕면 입천리 야산에서 발생한 산불이 밤사이 재발화했다가 다시 진화됐다.

8일 경북도와 산림당국 등에 따르면 지난 7일 오후 6시쯤 산불 발생 약 20여시간 만에 주불 진화를 완료했다.

하지만 같은날 오후 8시 30분쯤 기존 영향 구역 내 속불이 강풍을 타고 되살아나 재발화했고, 산불신속대응팀과 장비를 긴급 투입해 진화 작업을 벌인 끝에 오후 11시쯤 다시 불길을 잡았다.

경주 산불 밤새 잔불 정리···헬기 17대 투입해 완전진화 중

입력 2026.02.09 08:16

수정 2026.02.09 08:53

  • 김현수 기자

경북 경주시 문무대왕면 일대에서 8일 소방헬기가 산불 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

경주시 문무대왕면 입천리 야산에서 발생한 산불이 밤사이 재발화했다가 다시 진화됐다. 산림당국은 잔불 제거와 화선 정리에 인력과 장비를 대거 투입하며 밤샘 대응을 이어갔다.

8일 경북도와 산림당국 등에 따르면 지난 7일 오후 6시쯤 산불 발생 약 20여시간 만에 주불 진화를 완료했다. 하지만 같은날 오후 8시 30분쯤 기존 영향 구역 내 속불이 강풍을 타고 되살아나 재발화했고, 산불신속대응팀과 장비를 긴급 투입해 진화 작업을 벌인 끝에 오후 11시쯤 다시 불길을 잡았다.

당국은 밤새 인력 325명과 장비 114대를 동원해 잔불 제거와 화선 정리를 이어갔다. 9일 날이 밝는 대로 헬기 17대와 장비, 인력을 집중적으로 투입해 완전 진화에 나설 계획이다.

산림당국 관계자는“주불은 모두 잡혔지만 영향구역 내에서 속불이 일부 살아나고 있는 상황”이라며 “일출과 동시에 산림청과 지자체 헬기를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다”고 말했다.

산불로 인근 주민 68명은 경로당과 마을회관 등으로 대피해 밤을 보냈으며 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

이번 산불은 지난 7일 오후 9시 40분쯤 입천리 일대에서 발생했다. 강풍을 타고 빠르게 확산하며 피해가 커졌고, 주불 진화 이후에도 잔불이 되살아나는 재발화가 반복됐다. 산불영향 구역은 축구장 약 76개 면적에 해당하는 54㏊, 화선은 3.7㎞로 각각 집계됐다.

