김정은, 건군절 맞아 국방성 방문…연설에서 ‘핵무력’ 등 언급은 없어

김정은 북한 국무위원장이 “당 제9차 대회가 가리킬 앞으로의 5년도 그 누구도 대신할 수 없는 우리 군대의 특출한 역할이 보다 높아지는 5년으로 될 것”이라고 밝혔다.

김 위원장은 지난 8일 조선인민군 창건(건군절) 78주년을 맞아 국방성을 방문해 진행한 연설에서 “모두가 각오하고 있는바 올해는 우리 군대의 투쟁전선이 더 넓어지고 더 과감히 분투해야 하는 거창한 변혁의 해”라며 이같이 말했다고 노동신문이 9일 보도했다.

김 위원장은 구체적인 계획을 밝히지는 않았다. 이달 하순 9차 당대회에서 새로운 국방력 발전 5개년 구상을 발표할 것으로 전망된다. 북한은 2021년 제8차 당대회에서 5개년 계획을 제시한 바 있다.

김 위원장은 미국이나 한국을 대상으로 한 메시지나 핵무력 관련 내용을 언급하지는 않았다. 김 위원장은 지난해 건군절 때는 핵무력 고도화 방침을 재확인했고, 러시아 지원 기조도 거듭 밝힌 바 있다. 국제정세가 불확실하고 변수가 많아서 대외 메시지 발신에 신중한 태도를 보이는 것으로 해석된다. 또 9차 당대회에서 관련 메시지를 낼 가능성을 고려한 것으로 풀이된다.

김 위원장은 국방성 지휘관과 간부들의 “책임적인 노력에 경의를 표한다”라고 말했다. 김 위원장은 또 “특히 멀리 이역의 전투 진지에서 영웅 군대의 명예를 걸고 조국의 명령을 수행하고 있는 해외특수작전부대 지휘관, 전투원들”에게 “뜨거운 격려와 축하의 인사를 보낸다”고 말했다. ‘해외특수작전부대’는 러시아에 파병된 부대를 일컫는다.

김 위원장은 “당의 위업을 보위하고 나라의 주권안전과 인민의 생명안전을 지켜 정말로 큰 수고를 해주었다”라며 “그중에서도 지난 연도에 더 수고가 많았음을 평가하고 한다”라고 말했다. 그는 이어 “우리 군대만이 이루어낼 수 있는 역대 초유의 극적인 사변들과 혁혁한 공훈들이 특별히 많았던 한 해”라며 “이로 하여 자기 군대에 대한 당과 인민의 신뢰와 사랑이 더 커지고 강렬해진 해였다고 할 수 있다”라고 말했다.

김 위원장은 연설을 마치고 국방성 주요 지휘관, 제대군인들과 기념 촬영을 하고 체육 경기를 관람했다.