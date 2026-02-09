창간 80주년 경향신문

설 차례상 부담 덜어줄 ‘홍성사랑 희망장터’ 열린다

경향신문

충남 홍성군은 설 명절을 맞아 오는 14~15일 홍주읍성 일원에서 농특산물 정례 직거래장터인 '홍성사랑 희망장터'를 운영한다고 9일 밝혔다.

홍성군은 지역 농산물 이용 촉진과 생산자·소비자 간 상생을 위한 직거래 활성화를 위해 홍성사랑 희망장터를 비롯해 내포 목요장터, 결성면 주말장터 등 3개소에 기자재 구입비와 홍보·마케팅비를 지원하고 있다.

특히 정례 직거래 장터의 우수한 운영 성과를 인정받아 도내 8개 지자체 중 가장 많은 예산을 확보해 지원하고 있다.

설 차례상 부담 덜어줄 ‘홍성사랑 희망장터’ 열린다

입력 2026.02.09 09:16

  • 강정의 기자

14~15일 홍주읍성서 운영

시중가보다 10~20% 할인

‘홍성사랑 희망장터’ 홍보물. 충남 홍성군 제공

충남 홍성군은 설 명절을 맞아 오는 14~15일 홍주읍성 일원에서 농특산물 정례 직거래장터인 ‘홍성사랑 희망장터’를 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 설맞이 장터에는 지역 농가 40여곳이 참여해 농·수·축·임산물과 지역 특산물 등 다양한 설 명절 성수품을 선보인다. 판매 상품은 지역에서 생산된 품질 좋은 농특산물로, 시중가보다 10~20% 저렴한 가격에 특별 할인 판매될 예정이다.

행사 기간 방문객을 대상으로 소정의 증정품이 제공되며 구매 고객을 위한 경품 추첨과 농특산물 반값 경매도 진행된다. 이와 함께 무대공연과 노래자랑 등 문화 프로그램을 마련해 장터의 즐길거리를 더할 계획이다.

홍성군은 지역 농산물 이용 촉진과 생산자·소비자 간 상생을 위한 직거래 활성화를 위해 홍성사랑 희망장터를 비롯해 내포 목요장터, 결성면 주말장터 등 3개소에 기자재 구입비와 홍보·마케팅비를 지원하고 있다. 특히 정례 직거래 장터의 우수한 운영 성과를 인정받아 도내 8개 지자체 중 가장 많은 예산을 확보해 지원하고 있다.

한편 홍성사랑 희망장터는 홍성군6차산업협동조합이 주관해 올해로 7년째 운영 중이며 매주 토요일마다 홍주읍성 일원에서 열린다.

댓글