“재난 나면 세금부터 덜어준다” 충남도, 특별재난지역 도세 감면 근거 마련

충남도의회, 도세 감면 조례 개정 재난 피해 재산에 지역자원시설세 면제 가능

충남도가 최근 빈번해지는 자연재난으로 피해를 입은 도민의 세 부담을 덜어주기 위한 제도적 근거를 마련했다.

9일 충남도에 따르면 도의회는 최근 열린 제363회 임시회에서 특별재난지역 내 피해 재산에 대한 도세를 감면할 수 있도록 의원발의로 ‘충남도 도세 감면 조례’를 일부 개정했다.

이번 개정은 지방세특례제한법에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역의 피해 재산에 대해 지방세를 감면할 수 있도록 한 규정을 도 조례에 사전 반영한 것이다. 재난 발생 시 별도의 추가 절차 없이 신속하게 지방세 감면을 적용해 피해 복구를 지원하겠다는 취지다.

개정 조례에는 특별재난지역의 재난 피해 재산에 대해 소방분 지역자원시설세를 면제할 수 있도록 하는 내용이 담겨 있다.

도는 이를 바탕으로 시군과 협력해 시군세 감면까지 연계될 수 있도록 지원하는 등 도 전반에 걸쳐 지방세 감면이 추진되도록 할 방침이다.

임성범 도 세정과장은 “기후변화로 호우와 산불 등 대규모 재난이 반복되는 상황에서 피해 도민이 세금 문제로 이중고를 겪지 않도록 제도적 기반을 마련했다”며 “앞으로도 도민의 생활 안정과 실질적인 회복 지원을 위한 세정 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.