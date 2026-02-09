부산시, 공무원 1096명 선발··· 작년보다 3.6배 늘렸다

부산시는 올해 공무원 1096명을 선발할 예정이라고 9일 밝혔다.

부산시는 상·하반기 2회에 걸쳐 행정직 9급 436명, 사회복지직 9급 176명 등 전체 25개 직렬 1096명을 뽑는다. 올해 선발 규모는 지난해보다 3.6배가량 늘었는데, 행정수요와 공직 내 예상 결원(퇴직·휴직 등)을 고려했다고 부산시는 밝혔다.

주요 직렬로는 ▲의무직 5급 7명 ▲행정직 7급 15명 ▲행정직 9급 436명 ▲공업직 9급 39명 ▲시설직 9급 150명 ▲연구직 11명 등이다. 장애인 83명과 저소득층 21명을 구분해 선발한다.

선발은 공개경쟁시험으로 진행된다. 다만 전문성이 필요한 연구직과 과학기술 직렬 일부, 특성화고·마이스터고 졸업자를 대상으로 하는 일부 경력 경쟁 시험이 있다.

최종합격자 발표 전에는 전문가로 구성된 ‘경력 경쟁 임용점검위원회’를 통해 공정성을 높인다.

상반기 임용시험은 오는 6월 20일, 하반기 시험은 오는 10월 31일로 예정됐다.

부산시 공무원 임용시험 내용은 시 홈페이지 시험정보(gosi.busan.go.kr)에서 확인할 수 있다.