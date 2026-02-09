창간 80주년 경향신문

코스피 4% 급등, 5300선 탈환···삼성전자·하이닉스 나란히 5%대 상승세

경향신문

인공지능발 불안심리가 안정되는 모습을 보이면서 코스피도 4% 넘게 반등했다.

6일 엔비디아는 7.87% 급등마감했고 필라델피아반도체지수도 5.7%나 뛰었다.

이를 반영해 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 5%넘게 반등하며 지수를 견인하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

코스피 4% 급등, 5300선 탈환···삼성전자·하이닉스 나란히 5%대 상승세

입력 2026.02.09 09:36

수정 2026.02.09 10:02

  • 김경민 기자

코스피와 코스닥이 급등 출발하며 코스피가 장중 5300원을 돌파한 9일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 전광판에 지수가 표시돼 있다. 한수빈 기자

코스피와 코스닥이 급등 출발하며 코스피가 장중 5300원을 돌파한 9일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 전광판에 지수가 표시돼 있다. 한수빈 기자

인공지능(AI)발 불안심리가 진정되는 모습을 보이면서 코스피도 4% 넘게 반등했다.

이날 오전 9시27분 기준 코스피는 전장보다 207.02포인트(4.07%) 오른 5296.16에 거래되고 있다. 장중엔 5317.63포인트까지 오르면서 5300선도 탈환했다.

코스닥 지수도 같은 시간 전장보다 28.37포인트(2.62%) 오른 1109.14에 거래되며 1100선을 회복했다.

미국의 소비심리가 회복세를 보이고 빅테크의 인공지능(AI) 투자 확대가 반도체주에 긍정적으로 해석되면서 반도체주가 크게 반등했다.

6일(현지시간) 엔비디아는 7.87% 급등 마감했고, 필라델피아 반도체 지수도 5.7%나 뛰었다. 이를 반영해 삼성전자(5.61%)와 SK하이닉스(5.84%)가 모두 5% 넘게 반등하며 지수를 견인하고 있다. 현대차(2.25%), SK스퀘어(9.92%), 한화에어로스페이스(4.57%), 두산에너빌리티(8.37%) 등 시총 대형주도 강세를 보였다.

지난주 코스피에서만 11조원을 팔았던 외국인은 이날 코스피에서 3000억원 가까이 순매수하며 지수를 견인하고 있다. 기관도 8500억원 순매수에 나섰다. 반면 개인은 1조1000억원 넘게 순매도하고 있다.

