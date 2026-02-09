코스피 4% 급등, 5300선 탈환···삼성전자·하이닉스 나란히 5%대 상승세

인공지능(AI)발 불안심리가 진정되는 모습을 보이면서 코스피도 4% 넘게 반등했다.

이날 오전 9시27분 기준 코스피는 전장보다 207.02포인트(4.07%) 오른 5296.16에 거래되고 있다. 장중엔 5317.63포인트까지 오르면서 5300선도 탈환했다.

코스닥 지수도 같은 시간 전장보다 28.37포인트(2.62%) 오른 1109.14에 거래되며 1100선을 회복했다.

미국의 소비심리가 회복세를 보이고 빅테크의 인공지능(AI) 투자 확대가 반도체주에 긍정적으로 해석되면서 반도체주가 크게 반등했다.

6일(현지시간) 엔비디아는 7.87% 급등 마감했고, 필라델피아 반도체 지수도 5.7%나 뛰었다. 이를 반영해 삼성전자(5.61%)와 SK하이닉스(5.84%)가 모두 5% 넘게 반등하며 지수를 견인하고 있다. 현대차(2.25%), SK스퀘어(9.92%), 한화에어로스페이스(4.57%), 두산에너빌리티(8.37%) 등 시총 대형주도 강세를 보였다.

지난주 코스피에서만 11조원을 팔았던 외국인은 이날 코스피에서 3000억원 가까이 순매수하며 지수를 견인하고 있다. 기관도 8500억원 순매수에 나섰다. 반면 개인은 1조1000억원 넘게 순매도하고 있다.