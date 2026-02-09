설 연휴 부산 7개 유료도로 통행료 면제··· 동백전 이용자 추첨해 정책 지원금도 지원

설 연휴동안 부산지역 7개 유료도로가 무료 개방된다. 동백전 이용자를 추첨해 정책 지원금도 지급한다.

부산시는 부산시민과 귀성객이 편안한 명절을 보낼 수 있도록 2026년 ‘설 명절 종합대책’을 추진한다고 9일 밝혔다.

부산시에 따르면 오는 15일부터 18일까지 4일간 부산지역 유료도로 7곳(광안·거가대로, 을숙도·부산항대교, 수정산·산성·천마터널)의 통행료가 면제된다. 하루 약 37만5000대의 차량이 혜택을 볼 것으로 예상된다.

동백전 소비 붐업 이벤트를 통해 50만 원 이상 사용자 5000명을 추첨해 정책지원금 3만 원을 지급한다. 또 전통시장 온누리 상품권을 최대 10% 할인해 판매하고, 최대 2만 원의 환급행사도 진행한다.

저소득층, 독거노인, 쪽방 거주민 등 취약계층 5만1000가구에 총 32억 원 상당의 성금과 성품을 지원하며, 연휴 전후 독거노인 안전 확인, 노숙인 무료 특식 지원, 야간 응급 잠자리 및 구호방 운영, 성묘·봉안 시설 운영 2시간 연장 등도 추진한다.

38개 응급의료기관의 24시간 응급진료체계도 유지하며, 보건소와 공공심야약국 18개소도 운영한다.

부산시는 설 연휴 생활정보 안내 사이트(busan.go.kr/holiday)를 연휴 기간 운영한다.

박형준 부산시장은 “연휴 기간에도 재난·안전 관리와 응급의료 대응체계를 24시간 유지해 어떤 상황에서도 시민 생명과 안전을 지킬 수 있도록 빈틈없이 대비하고, 귀성·귀경 교통 편의와 생활 불편 해소에도 행정 역량을 집중하겠다”라고 말했다.