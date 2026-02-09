“11개월 만에 다시 비상” 세종 산란계 농장서 AI 발생

연동면 농장서 H5형 AI 확인 닭 23만7000마리 살처분·10㎞ 이동 제한

세종에서 11개월 만에 조류인플루엔자(AI)가 발생해 방역당국이 긴급 대응에 나섰다.

세종시는 지난 8일 연동면의 한 산란계 농장에서 조류인플루엔자 H5형이 확인돼 초동 방역 조치를 시행했다고 9일 밝혔다.

해당 농장은 산란계 약 23만7000마리를 사육 중인 곳으로, 닭 폐사가 늘어나자 농장주가 시에 신고했다. 시 동물위생시험소의 정밀 검사 결과 H5형 조류인플루엔자가 확인됐으며 현재 농림축산검역본부가 고병원성 여부를 정밀 검사 중이다. 검사 결과는 1~3일 내 발표될 예정이다.

세종시에서 조류인플루엔자가 발생한 것은 지난해 3월 이후 11개월 만이다.

시는 추가 확산을 막기 위해 발생 농장에 초동 방역팀을 투입해 출입을 통제하고 축산 관계자들에게 발생 사실을 즉시 알렸다. 발생 농장에서 사육 중인 가금류 23만7000마리는 9일 중 완료를 목표로 인력 150여명과 중장비를 동원해 살처분이 진행되고 있다.

또 발생 농장 반경 10㎞ 이내 가금 농장 11곳에 대해 이동 제한 조치를 내리고 긴급 예찰을 실시한 결과, 현재까지 특이 사항은 확인되지 않았다.

시는 올해 지역 내 첫 조류인플루엔자 발생에 따라 세종시장을 본부장으로 하는 ‘AI 재난안전대책본부’를 가동하고 비상 대응 체계를 최고 단계로 격상했다.

아울러 발생 농장의 신속한 살처분과 함께 역학적으로 연관된 동일 계열 농장에 대한 방역을 강화해 인근 농가로의 바이러스 확산을 차단할 방침이다. 광역방제기와 살수차 등 장비를 총동원해 가금 밀집 사육 지역과 소하천 인근 농가, 가금 농가 주변 도로를 대상으로 매일 집중 소독을 실시한다.

지역 내 모든 가금 농가에는 방역 전담관을 배치해 폐사율과 산란율을 상시 모니터링하고 방역 지도·점검을 강화한다. 5만수 이상 가금 농장에는 농장 소독 초소를 운영해 축산 차량 출입 통제와 소독을 관리할 예정이다.

이와 함께 발생 지점에서 8㎞ 떨어진 부강면 충광농원 밀집 단지에 대해서도 부출입구 폐쇄와 차량 통제 초소 소독, 철새 퇴치용 레이저 운영, 소독 차량 고정 배치 등 고강도 방역 조치를 이어간다.

김회산 세종시 도농상생국장은 “과거 발생 이력이 있는 지역인 만큼 경각심을 갖고 추가 확산을 막기 위해 최선을 다하고 있다”며 “농가와 시민 모두 방역 지침을 철저히 준수해 달라”고 말했다.