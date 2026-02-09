창간 80주년 경향신문

인천시, 설 연휴 26개 병·의원 응급실 24시간 운영

경향신문

인천시가 설 연휴 기간 응급진료상황실을 운영하는 등 응급진료체계를 가동한다.

설 연휴 기간 문을 여는 병·의원과 약국 정보는 응급의료포털 'e-gen'을 통해 확인할 수 있다.

신병철 인천시 보건복지국장은 "설 연휴 기간 병·의원이나 약국을 방문할 경우 반드시 사전에 운영 여부를 확인해 주길 바란다"고 말했다.

인천시, 설 연휴 26개 병·의원 응급실 24시간 운영

입력 2026.02.09 10:20

  박준철 기자

119 구급대. 경향신문 자료사진

인천시가 설 연휴 기간 응급진료상황실을 운영하는 등 응급진료체계를 가동한다.

인천시는 설 연휴 의료공백을 최소화하고 응급 상황에 신속히 대응하기 위해 시· 군·구 보건소에 응급진료상황실을 운영하기로 했다고 9일 밝혔다.

또한 길병원과 인하대병원 등 권역·소아응급의료센터와 지역응급의료센터, 지역응급의료기관 등 21곳과 근로복지공단인천병원과 영종국제병원 등 응급의료시설 5곳, 소아전문응급의료센터 2곳의 응급실은 24시간 정상 운영된다.

또한 ‘닥터헬기’와 ‘닥터-카’를 상시 대기 상태로 유지할 방침이다.

이와 함께 응급실 혼잡을 줄이고, 경증 환자도 안심하고 진료받을 수 있도록 평일 야간과 휴일 진료도 가능한 달빛어린이병원 7곳과 오후 10시부터 다음날 오전 1시까지 의약품 구입과 복약 상담을 할 수 있는 공공심야약국 35곳도 운영한다.

갑작스러운 응급 상황이나 의료 상담이 필요할 경우에는 119 구급상황관리센터를 통해 전문적인 응급의료 상담도 받을 수 있다.

설 연휴 기간 문을 여는 병·의원과 약국 정보는 응급의료포털 ‘e-gen’을 통해 확인할 수 있다.

신병철 인천시 보건복지국장은 “설 연휴 기간 병·의원이나 약국을 방문할 경우 반드시 사전에 운영 여부를 확인해 주길 바란다”고 말했다.

댓글