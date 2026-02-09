창간 80주년 경향신문

대구 동성로, ‘미디어 스트리트’로 탈바꿈···디지털 전광판 규제 완화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구시는 도심 대표 번화가인 동성로를 보행 친화적 '미디어 명소'로 탈바꿈시기키 위해 규제를 완화한다고 9일 밝혔다.

대구시는 지금까지 특정 건물에 한해 디지털 전광판 규제를 풀어주는 경우는 있었지만, 보행자 중심 도로 구간 전체를 대상으로 디지털 전광판 규제를 완화하는 사례는 전국에서 처음이라고 설명했다.

해당 구간 내 도로와 접한 모든 건축물은 디지털 전광판 표시·설치 시 완화 기준을 적용받게 된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구 동성로, ‘미디어 스트리트’로 탈바꿈···디지털 전광판 규제 완화

입력 2026.02.09 10:22

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구 중구 동성로 28아트스퀘어에서 2024년 5월 한 락밴드가 청년버스킹 행사에서 공연을 펼치고 있다. 대구시 제공

대구 중구 동성로 28아트스퀘어에서 2024년 5월 한 락밴드가 청년버스킹 행사에서 공연을 펼치고 있다. 대구시 제공

대구시는 도심 대표 번화가인 동성로를 보행 친화적 ‘미디어 명소’로 탈바꿈시기키 위해 규제를 완화한다고 9일 밝혔다.

시는 오는 10일 ‘동성로 옥외광고물 등의 특정구역 지정 및 표시 완화’ 고시를 최종 확정한다. 이에 따라 동성로 28아트스퀘어를 중심으로 옛 대우빌딩와 통신골목 삼거리 광장, 옛 중앙파출소를 잇는 약 1.8㎞ 보행로 구간의 디지털 전광판 규제가 풀린다.

대구시는 지금까지 특정 건물에 한해 디지털 전광판 규제를 풀어주는 경우는 있었지만, 보행자 중심 도로 구간 전체를 대상으로 디지털 전광판 규제를 완화하는 사례는 전국에서 처음이라고 설명했다.

해당 구간 내 도로와 접한 모든 건축물은 디지털 전광판 표시·설치 시 완화 기준을 적용받게 된다. 동성로가 ‘미디어 스트리트’로 바뀔 수 있는 조건을 갖추는 셈이다.

벽면을 이용한 간판의 설치 가능 층수 기준은 완화(2~23층)된다. 표시면적 기준(337.5㎡ 이하)를 충족하되, 광고물의 세로 길이는 건축물 높이의 4분의 3 이내여야 한다. 기존 옥상간판이 있더라도 추가 설치가 가능하며, 옥상간판 설치 가능 층수 기준(3~23층)도 새롭게 바뀐다.

대구시는 단순한 상업 광고를 넘어 보행자에게 다양한 볼거리를 제공하기 위한 장치도 마련했다고 밝혔다.

시는 전체 운영시간의 30% 이상을 공익 광고로 의무 배정하도록 했다. 또한 여러 전광판이 같은 콘텐츠를 동시에 송출할 수 있도록 동기화 프로토콜 시스템 설치를 의무화해, 보행로 전체가 하나의 움직이는 미디어 쇼처럼 연출될 수 있도록 조치했다.

대구시는 이번 특정구역 지정을 통해 동성로가 단순한 쇼핑 거리를 넘어, 디지털 기술과 보행 문화가 결합된 글로벌 관광 명소로 도약할 것으로 기대한다. 관할 지자체인 중구청은 옥외광고 심의위원회를 통해 빛 공해 및 보행자 안전 등을 사전 검토해 무분별한 설치를 막을 방침이다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “전국에서 처음 시도하는 거리구간 전체에 대한 디지털 전광판 설치 규제 완화는 침체된 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라면서 “대한민국 대표 미디어 명소로 자리매김해 동성로의 옛 영광을 되찾길 기대한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글