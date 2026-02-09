정청래, 쌍방울 변호인 특검 추천에 “모든 일은 당대표 책임…대통령께 다시 한번 죄송”

정청래 더불어민주당 대표가 9일 쌍방울 대북송금 사건에서 이재명 대통령에게 불리한 진술을 한 김성태 전 쌍방울 회장 변호를 맡았던 전준철 변호사를 2차 종합 특검 후보자로 추천한 것에 대해 “대통령께 누를 끼쳐 죄송하다”고 재차 사과했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당에서 벌어지고 있는 모든 일의 최종 책임은 당대표인 저에게 있다”며 “이번 특검 추천 관련해서도 마찬가지”라고 말했다.

정 대표는 “이번 일에 대해서 당대표로서 어제 대통령께 누를 끼쳐 송구하고 죄송스럽다고 사과를 드렸다”며 “오늘 다시 한번 대통령께 누를 끼쳐드린점에 대해 대단히 죄송하다고 사과의 말씀을 드린다”고 말했다.

정 대표는 “이번 특검 추천 사고를 보면서 그동안의 관례와 관행을 고쳐야겠다는 생각이 들었다”며 “좋은 사람이 있으면 원내지도부에 추천하고 원내지도부에서 그 사람 낙점하고 추천하는 방식이었다. 여기에 빈틈이 좀 많이 있었던 거 같다”고 말했다.

정 대표는 “당에 설치돼 있는 인사추천위가 있다”며 “특검 추천은 이상하게 그런 절차를 생략하고 이뤄졌던 관행이 있었는데, 앞으로 특검 또한 철저히 인사추천위에서 검증하겠다”고 말했다. 그는 “(후보자가) 올바른 사람인지 토론하고 최고위에서 다시 한번 점검해서 이번 같은 인사 사고를 막도록 시스템을 정비하겠다”고 말했다.

전 변호사를 특검 후보자로 추천한 이성윤 최고위원은 이날 회의에서 전 변호사 추천에 대해 적극 해명했다. 이 최고위원은 “전 변호사는 일부에서 제기하는 것처럼 대북송금 조작 의혹 사건의 변호인이 아니었다”며 “세밀하게 살피지 못한 점에 대해 유감”이라고 말했다.

황명선 최고위원은 회의가 정회된 뒤 정 대표와 이 최고위원의 발언에 대해 항의했다. 황 최고위원은 “대표 혼자의 책임이 아니라 지도부 공동 책임”이라며 “전준철 대변인처럼 이야기하면 되나”라고 말했다.