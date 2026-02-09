창간 80주년 경향신문

트럼프 “시진핑 연말에 백악관 방문···우리 관계 아주 좋다”

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석이 연말쯤 미국을 방문할 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 방중을 앞두고 시 주석과의 '좋은 관계'를 강조하며 국면 관리에 나선 모습이다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 4일 전화 통화를 하고 양국 관계와 대만 문제, 글로벌 현안 등을 논의했다.

트럼프 "시진핑 연말에 백악관 방문···우리 관계 아주 좋다"

입력 2026.02.09 10:58

  • 이영경 기자

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 지난해 10월 부산 정상회담에서 마주보고 있다.로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 지난해 10월 부산 정상회담에서 마주보고 있다.로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석이 연말쯤 미국을 방문할 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 방송된 NBC와의 인터뷰에서 오는 4월에 중국을 방문할 것이라면서 “시 주석이 연말쯤 백악관으로 올 것”이라고 말했다.

해당 인터뷰는 미중 정상이 통화한 지난 4일 녹화됐다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 관계에 대해 “우리는 관계가 아주 좋다”면서 미국이 잘해나가고 있어서 시 주석이 놀라워하더라고 전했다.

통화의 핵심 의제에 대해서는 “경제, 우리와 중국의 관계라고 하겠다”고 답했다.

관세에 대한 논의도 있었느냐는 질문에는 “중국은 관세를 많이 내고 있다. 예전에는 그렇지 않았다. 내가 중국에 관세를 부과했고 관세는 우리나라를 부유하게 만든다. 우리나라는 수천만 달러, 수조 달러를 벌어들였다”고 말했다.

이어 “관세 위협으로 이 모든 나라들이 우리에게 밀리고 있는 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 오픈AI의 챗GPT나 앤트로픽의 클로드를 써봤느냐는 질문에 “써보지는 않았지만 모든 걸 안다. AI는 중요하고 아마 인터넷보다, 그 무엇보다 중요해질 것”이라면서 “우리는 중국을, 모두를 크게 앞서고 있다”고도 했다.

그는 현재 미국 경제 상황에 대해 “이미 ‘트럼프 경제’에 도달했다”며 “매우 자랑스럽다”고 평가했다. 올해 상황이 더 개선될 것이라면서 미국에 18조 달러 규모의 투자가 유입됐고, 수천 개 기업이 미국 전역에 공장을 짓고 있다고 주장했다. 해당 공장들이 임기 내 가동되겠느냐는 질문에는 “1년에서 1년 반 안에 가능할 것”이라고 답했다.

트럼프 대통령은 지난해 11월 시 주석을 국빈 자격으로 초청했다고 밝힌 바 있다. 지난달 데이비드 퍼듀 주중 미국대사는 시 주석의 방미 시점이 8~9월이 될 수 있다고 언급했지만, 트럼프 대통령은 이번 인터뷰에서 연말 방문 가능성을 거론했다.

오는 4월로 예고된 트럼프 대통령의 방중에서는 경제·안보 분야의 ‘빅딜’ 성사 여부가 최대 관심사다. 대만 문제와 북한 문제가 정상회담 의제로 오를지, 아시아 방문을 계기로 북미 정상 간 접촉이 이뤄질지도 주목된다.

미중 관계는 지난해 트럼프 대통령의 고율 관세 부과와 중국의 맞대응 관세로 긴장이 고조됐다가, 이후 잠정적 무역 합의를 통해 일시적 봉합 국면에 들어선 상태다. 트럼프 대통령은 방중을 앞두고 시 주석과의 ‘좋은 관계’를 강조하며 국면 관리에 나선 모습이다.

댓글