경기도, 지난해 황조롱이·삵 등 야생동물 3820여마리 구조 ‘전국 최다’

지난해 경기도에서 구조된 야생동물 수가 전국에서 가장 많은 3820여마리로 집계됐다.

9일 도에 따르면 지난해 도내에서 구조된 황조롱이와 수달, 삵 등 야생동물 수는 3821마리다. 2024년(3552마리) 대비 7.6%, 2023년(3034마리) 대비 25.9% 각각 증가한 것으로, 2년 연속 상승한 수치다.

이 중 조류가 2733마리(71.5%)로 가장 많이 구조됐고, 포유류가 1082마리(28.3%)로 뒤를 이었다. 파충류와 양서류도 소수 포함됐다.

구조 동물 가운데 천연기념물은 황조롱이 등 494마리, 멸종위기종은 매와 수달, 삵 등 173마리다. 이 중 절반 이상이 자연 적응 훈련을 마치고 복귀했다.

야생동물의 주요 조난 원인은 ‘어미를 잃은 미아’가 41%로 가장 많았고, 전선·건물 충돌(20%)과 차량 충돌(7%)이 뒤를 이었다. 특히 ‘미아’와 ‘전선·건물 충돌’ 사례는 조류 번식기 전후인 5∼7월에 집중되는 경향을 보였으며, 실제 구조 건수도 이 시기에 가장 많았다. 차량 충돌은 고라니의 출산기(5∼6월)와 독립·번식기(10∼12월)에 증가하는 양상을 보였다.

야생동물을 발견했을 때는 섣불리 개입하지 않는 것이 중요하다. 어미와 잠시 떨어져 있는 새끼일 수 있으며, 동물에게 위협적인 상황은 사람에게도 위험할 수 있기 때문이다.

도는 “2005년 평택에 경기남부센터 설치 이후 2021년 연천에 북부센터가 설치되면서 동물 구조 수도 증가하고 있다”며 “신속한 구조 대응과 구조 범위를 확대하기 위해 민원인, 구조단체, 시군, 119안전센터와 협력체계를 갖춰 활동하고 있다”고 설명했다.

정봉수 경기도 동물복지과장은 “산책 중 날지 못하는 어린 새나 다른 새끼 동물을 발견했다면 바로 구조하는 것보다는 센터로 전화해 전문가와 상담하는 것이 좋다”며 “야생동물과 인간이 공존하는 건강한 생태 환경을 만들기 위해 더욱 책임감 있게 구조·복귀 체계를 운영하겠다”고 말했다.